Экономика

РБКРБКBloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
Читать в источнике
Комментировать453

Подробнее о событии

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

РИА Новости14:26

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

РБК12:13

Bloomberg: россияне сняли с карточек триллион рублей после обращения Путина по коронавирусу

URA.Ru06:50

В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

Lenta.ru07:20

Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой

Комсомольская правда07:19

Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

Коммерсантъ11:27

Снятию наличных в банках могут способствовать панические настроения среди россиян – сенатор Перминова

Эхо Москвы10:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:24, Ашберн
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Вести.Ru 09:05
697
Политика

Песков прокомментировал решение Путина о переносе парада Победы

RT на русском 07:25
182
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
1,5K
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
147
Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
56
Общество

Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
30
Здоровье

В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, находятся в реанимации.
ТАСС 15:21
3
Гаджеты

В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»

Газета DAILY 13:37
320
Транспорт

Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер

С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
16
Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
29
Авто

Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V

Автоновости дня 09:06
11
Происшествия

Больную пневмонией москвичку оставили умирать на лавочке у подъезда

Lenta.ru 15:10
130
Общество

Американцы вышли на протесты из-за карантина

В США прошла волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Lenta.ru вчера в 22:12
344
Космос

Пока комета Atlas разваливается, комета Swan занимает ее место на небе

AstroNews.ru вчера в 16:03
Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%

Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
194
Политика

Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год

«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
34
Общество

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
645
Футбол

Шюррле на частном самолёте вывез Тедеско, Жиго и Тиля в Германию

Чемпионат 11:19
Происшествия

У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи

Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.
Piter.tv 12:46
9
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
1,8K
Общество

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
34
Общество

Торговлю одеждой и обувью внесли в перечень пострадавших отраслей

Напомним, что включение розничной торговли товарами легкой промышленности в перечень наиболее пострадавших отраслей было одним из требований представителей индустрии, обратившихся с открытым письмом к Владимиру Путину, Михаилу Мишустину, профильным министерствам и главам регионов.
PROfashion.ru 15:16
276
Общество

Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина.
РБК 15:05
68
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
472
Здоровье

Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

Деловое.ТВ 11:09
114
Политика

Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия 03:16
3,1K
Игры

Sony запатентовала робота-друга для одиноких геймеров

Робота, который будет переживать эмоции вместе с геймером, запатентовала компания Sony.
ИА Красная Весна 03:32
4
Армия и оружие

Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая

Вести.Ru 15:55
Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
17
Здоровье

На Кубани выявили 48 новых случаев коронавируса

Еще девять случаев подтвердились в Кореновске, шесть пациентов с коронавирусом выявили в Ейске, 5 – в Сочи, по два случая COVID-19 подтвердились в Туапсе, Щербиновском и Староминском районах.
Деловая газета. Юг 04:29
334
Как работают Яндекс.Новости?
Главное