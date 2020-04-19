Экономика
РБКBloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой
Комсомольская правда07:19
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Общество
В Якутии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в прошедшие сутки в Якутии увеличилось на 19 человек, 19 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 07:54
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса»
Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших.
Национальная служба новостей 04:22
Происшествия
В Канаде не менее 10 человек погибли при стрельбе
Коммерсантъ 17:37
Происшествия
Задержание адвоката бойцами ФСБ из-за вора в законе Воскреса попало на видео
Задержание одного из самых известных адвокатов России Александра Вершинина из-за вора в законе Воскреса бойцами ФСБ попало на видео.
Lenta.ru 17 апреля в 13:27
Общество
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
Специалисты советуют использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует потом тщательно смыть.
ТАСС вчера в 20:29
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия 03:16
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Энергетика
Stratfor (США): золотой век российской нефти подходит к концу (Stratfor)
Главные моменты: — В предстоящие 10-20 лет российская нефть подорожает, так как для сохранения сегодняшних объемов экспорта ее придется добывать в менее доступных местах.
ИноСМИ 07:06
Гаджеты
Рендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфона
Сообщается, что в новом смартфоне будет установлен 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 820 с поддержкой сетей 5G, в то время как в его предшественнике Honor 9X Pro используется менее производительный чип Kirin 810.
3DNews 12:05
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы над коронавирусом в России
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил надежду, что при соблюдении россиянами действующих карантинных мер страна сможет победить коронавирус и уже в июне количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.
Взгляд.ру 00:37
Здоровье
Гинеколог оценила опасность коронавируса для беременных
Коронавирус COVID-19 угрожает здоровью абсолютно любого человека, и беременные тут не исключение, считает врач Любовь Ерофеева.
РИА Новости 20:00
Армия и оружие
США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
Пресс-служба 6-го флота США второй раз за четыре дня сообщила об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon в небе над Средиземном морем.
Известия 20:24
Здоровье
Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:17
Общество
Глава ВТБ спрогнозировал продолжительность карантина в России
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что властям вполне хватит двухмесячного карантина, чтобы переломить ситуацию и победить распространение коронавируса нового типа.
MedikForum.ru 19:47
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье
Врач назвал важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса
Для лечения людей, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, традиционно применяется аппарат ИВЛ.
ToDay News Ufa 13:24
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
Público (Испания): США испытывали биологическое оружие на собственном населении (Público.es)
Место проведения операции было выбрано ввиду его близости к морю, высокой плотности населения, наличию небоскребов, а также потому, что большая облачность в этой местности помогала скрыть массу патогенных веществ и способствовала ее распространению на близлежащие города.
ИноСМИ 20:30
Общество
Минфин перевел регионам 32,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда
Минфин России дополнительно перечислил регионам 32,4 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.
Российская газета вчера в 07:21
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings 15:55
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Происшествия
Су-25 случайно выпустил ракету и убил четырех человек
Lenta.ru вчера в 17:49
Футбол
«Реал» хочет продать Хамеса и Бэйла летом
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма», Хамес — из «Монако», Одриосола — из «Реала Сосьедад» (сейчас он выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию»).
Чемпионат 18:56
Политика
G20: пандемия коронавируса показала недостатки систем здравоохранения
Для повышения готовности к пандемиям необходимо применять цифровые решения, заявили министры G20.
Вести.Ru 20:32
Политика
Назначен новый председатель правительства Камчатского края
Новым председателем правительства Камчатского края стал Александр Кузнецов, ранее занимавший должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
ТАСС 20:13
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25