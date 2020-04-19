Экономика

РБКРБКBloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

РИА Новости14:26

В России с начала марта вырос спрос на наличные

Эхо Москвы19:03

В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

Lenta.ru07:20

Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

Коммерсантъ11:27

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

РБК12:13

Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой

Комсомольская правда07:19

Bloomberg: россияне сняли с карточек триллион рублей после обращения Путина по коронавирусу

URA.Ru06:50
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:48, Ашберн
Общество

В Якутии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в прошедшие сутки в Якутии увеличилось на 19 человек, 19 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 07:54
Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса»

Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших.
Национальная служба новостей 04:22
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Происшествия

В Канаде не менее 10 человек погибли при стрельбе

Коммерсантъ 17:37
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Происшествия

Задержание адвоката бойцами ФСБ из-за вора в законе Воскреса попало на видео

Задержание одного из самых известных адвокатов России Александра Вершинина из-за вора в законе Воскреса бойцами ФСБ попало на видео.
Lenta.ru 17 апреля в 13:27
Общество

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

Специалисты советуют использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует потом тщательно смыть.
ТАСС вчера в 20:29
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Политика

Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия 03:16
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Общество

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Энергетика

Stratfor (США): золотой век российской нефти подходит к концу (Stratfor)

Главные моменты: — В предстоящие 10-20 лет российская нефть подорожает, так как для сохранения сегодняшних объемов экспорта ее придется добывать в менее доступных местах.
ИноСМИ 07:06
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Гаджеты

Рендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфона

Сообщается, что в новом смартфоне будет установлен 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 820 с поддержкой сетей 5G, в то время как в его предшественнике Honor 9X Pro используется менее производительный чип Kirin 810.
3DNews 12:05
Общество

Вирусолог обозначил сроки победы над коронавирусом в России

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил надежду, что при соблюдении россиянами действующих карантинных мер страна сможет победить коронавирус и уже в июне количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.
Взгляд.ру 00:37
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Здоровье

Гинеколог оценила опасность коронавируса для беременных

Коронавирус COVID-19 угрожает здоровью абсолютно любого человека, и беременные тут не исключение, считает врач Любовь Ерофеева.
РИА Новости 20:00
Армия и оружие

США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Пресс-служба 6-го флота США второй раз за четыре дня сообщила об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon в небе над Средиземном морем.
Известия 20:24
1
Здоровье

Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:17
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Общество

Глава ВТБ спрогнозировал продолжительность карантина в России

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что властям вполне хватит двухмесячного карантина, чтобы переломить ситуацию и победить распространение коронавируса нового типа.
MedikForum.ru 19:47
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Общество

Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
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Политика

Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
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Здоровье

Врач назвал важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса

Для лечения людей, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, традиционно применяется аппарат ИВЛ.
ToDay News Ufa 13:24
4
Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Общество

Público (Испания): США испытывали биологическое оружие на собственном населении (Público.es)

Место проведения операции было выбрано ввиду его близости к морю, высокой плотности населения, наличию небоскребов, а также потому, что большая облачность в этой местности помогала скрыть массу патогенных веществ и способствовала ее распространению на близлежащие города.
ИноСМИ 20:30
Общество

Минфин перевел регионам 32,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда

Минфин России дополнительно перечислил регионам 32,4 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.
Российская газета вчера в 07:21
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Киберспорт

Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020

Metaratings 15:55
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Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
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Происшествия

Су-25 случайно выпустил ракету и убил четырех человек

Lenta.ru вчера в 17:49
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Футбол

«Реал» хочет продать Хамеса и Бэйла летом

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма», Хамес — из «Монако», Одриосола — из «Реала Сосьедад» (сейчас он выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию»).
Чемпионат 18:56
Политика

G20: пандемия коронавируса показала недостатки систем здравоохранения

Для повышения готовности к пандемиям необходимо применять цифровые решения, заявили министры G20.
Вести.Ru 20:32
Политика

Назначен новый председатель правительства Камчатского края

Новым председателем правительства Камчатского края стал Александр Кузнецов, ранее занимавший должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
ТАСС 20:13
Происшествия

Во Владивостоке два человека погибли от удара током на железной дороге

РИА Новости 05:31
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
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