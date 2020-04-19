Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей. Об этом в воскресенье со ссылкой на данные Банка России сообщило агентство Bloomberg. По его данным, в марте отделения и банкоматы выдали наличными 700,9 млрд рублей.

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

Футбол РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля. 18

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 133

Политика Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.

Общество В Бельгии жителям вместо масок раздадут материалы для их создания В Бельгии местные Власти решили не раздвать бесплатно маски населению на фоне пандемии коронавируса.

Финансы Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,7K

Общество Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты. 2K

Здоровье В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, находятся в реанимации. 3

Происшествия Задержанный вор в законе Коба Краснодарский был «коронован» в Греции Коба Краснодарский был «коронован» в Греции авторитетами Вадиком Краснодарским и Ромой Краснодарским еще в мае 2012 года, имевших отношение к клану Деда Хасана.

Авто Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения. 25

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 732

Политика Путин упростил правила пребывания иностранцев в России Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок. 1,8K

Общество Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. 35

Общество В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок. 71

Культура BadComedian раскритиковал фильм «Неидеальный мужчина» с Егором Кридом Популярный видеоблогер Евгений Баженов снял ролик с разбором фильма «Неидеальный мужчина», главную роль в котором играет певец Егор Крид, сообщает Shraibikus News. 35

Хоккей Вячеслав Быков назвал причины отъезда российских игроков в НХЛ Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отъезде соотечественников за океан.