Экономика
ТАССРоссийские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей. Об этом в воскресенье со ссылкой на данные Банка России сообщило агентство Bloomberg. По его данным, в марте отделения и банкоматы выдали наличными 700,9 млрд рублей.
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Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой
Комсомольская правда07:19
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Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
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Коммерсантъ 16:18
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Оказалось, некоторые HDD Seagate и Western Digital используют SMR
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Каррера рассказал о жизни на карантине
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Газета.Ru 11:18
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Paparazzi.ru 09:38
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Здоровье
В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, находятся в реанимации.
ТАСС 15:21
Общество
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Коба Краснодарский был «коронован» в Греции авторитетами Вадиком Краснодарским и Ромой Краснодарским еще в мае 2012 года, имевших отношение к клану Деда Хасана.
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Вести.Ru 09:05
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Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
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Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей
Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений).
Вести.Ru 17 апреля в 07:35
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Популярный видеоблогер Евгений Баженов снял ролик с разбором фильма «Неидеальный мужчина», главную роль в котором играет певец Егор Крид, сообщает Shraibikus News.
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Bookmaker-ratings.ru 16:56
Общество
В Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса
В Великобритании со следующей недели начнут выпуск вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на её не прохождение клинических испытаний.
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