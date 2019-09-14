Экономика
РБКBloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:24, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Политика
Трамп обсудил с саудовским наследным принцем атаки на НПЗ
Президент США Дональд Трамп после атак беспилотников на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco позвонил в субботу наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, передает саудовское агентство SPA.
РИА Новости 15:47
Фигурное катание
Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
Хорошие новости 14:56
Шоу-бизнес
Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало
В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
MedikForum.ru 09:26
Гаджеты
В Сети опубликован исходный код прошивки смартфона Redmi Note 8 Pro
На просторах Сети оказался обнародован исходный код прошивки смартфона Redmi Note 8 Pro.
Актуальные Новости вчера в 10:47
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru вчера в 07:12
Космос
Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли
Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
REGNUM 15:54
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
РИА Новости вчера в 12:17
Гаджеты
Новая уязвимость сим-карты позволяет шпионить за юзерами
Исследователи кибербезопасности обнаружили новую критическую уязвимость в сим-картах.
News.ru 12 сентября в 10:41
Футбол
«Локомотив» благодаря голу Крыховяка обыграл «Сочи»
Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи. «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ.
Sport24.ru 13:58
Футбол
ПСВ — Витесс 5:0 (2-й тайм)
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс вчера в 08:40
Происшествия
Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что родственникам погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей.
RT на русском 15:27
Футбол
16-летний хавбек «Барсы» Фати забил во 2-м туре Ла Лиги подряд
Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати открыл счет в матче 4-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (1:0, первый тайм).
Sports.ru 15:10
Кино
Опубликовано фото со съёмок второй части «Кунг Фьюри» с Шварценеггером
Арнольд Шварценеггер опубликовал на Reddit фотографии со съёмок второй части фильма «Кунг Фьюри». Там он исполняет роль президента США.
Ferra 09:22
Происшествия
Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте
Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.
ТАСС 14:12
Футбол
Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!»
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).
Евро-футбол.ру 14:40
Футбол
«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
РИА Новости 14:46
Политика
Экс-депутат Рады указал на «шоковое» состояние сотрудников «Нафтогаза»
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, как сейчас обстоят дела в компании «Нафтогаз», где ожидают коллапса в связи с возможным прекращением транзита российского газа.
Экономика сегодня вчера в 01:30
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета 13:59
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия
В США из-за урагана «Дориан» пропали 2,5 тысячи человек
За все время пока ураган "Дориан" находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.
Газета.Ru 11 сентября в 20:52
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Космос
Высоту орбиты МКС увеличат на километр
Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
ТК Звезда вчера в 18:10
Общество
Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Народные новости вчера в 20:56
Происшествия
Сердце Шумахера лечат стволовыми клетками
Газета.Ru 11 сентября в 10:55
Игры
В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6
Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM вчера в 08:17
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт вчера в 05:07
Футбол
Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии по футболу
Российский форвард клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко помог своей команде победить в матче девятого тура чемпионата Чехии.
RT на русском 15:34