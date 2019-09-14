Экономика
РБКBloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Политика
Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС 11:24
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
Новый Land Rover Defender будет представлен на рынке в двух версиях — 90 и 110.
Ugpressa.ru 11 сентября в 15:31
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил вероятность выздоровления Анастасии Заворотнюк
Medical Note вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Виторган проводит время с сыном, пока Собчак второй раз выходит замуж
Подписчики сразу начали комментировать пост в Сети, ведь, как известно, сегодня, 13 сентября, Ксения Собчак второй раз выходит замуж.
Народные новости вчера в 06:50
Футбол
Новичок АПЛ нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне
Для «Манчестер Сити» поражение стало первым в сезоне, команда с десятью очками находится на втором месте в турнирной таблице.
Lenta.ru 14:26
Армия и оружие
В Британии разрабатывают катер, способный плыть и под водой
В Британии начата разработка новейшего скоростного катера VICTA, способного погружаться в воду и некоторое время двигаться там.
Военное обозрение 10:50
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском 14:01
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Авто
Названа стоимость нового грузовика КамАЗ-54901
КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.
Tvoe-avto.com вчера в 16:34
Происшествия
Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции
Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Происшествия
В Армении при нападении медведя погиб польский турист
Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости 13:34
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Общество
Китайские ученые вычислили самую вредную песню для водителей
Из 96 самых популярных треков в интернет-аудиосервисе Spotify самой вредной за рулем признана песня «American Idiot» панк-группы Green Day.
Ридус вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Общество
Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»
Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
РБК 02:00
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Армия и оружие
Крылатую ракету «Оникс» предложили модернизировать
Производитель собирается модернизировать противокорабельную крылатую ракету «Оникс».
Военное обозрение вчера в 06:10
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»
В матче 5-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Кристал Пэлас».
Спорт-Экспресс 12:21
Футбол
«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью
Спорт-Экспресс 14:23
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС 11 сентября в 13:00