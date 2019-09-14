Экономика
РБКBloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Происшествия
В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом
"По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Интерфакс 05:34
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что известно на данный момент о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк.
Капитал страны 13:06
Шоу-бизнес
Богомолов уложил Собчак в катафалк
Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.
Комсомольская правда вчера в 14:45
Космос
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета 08:01
Футбол
«Локомотив» благодаря голу Крыховяка обыграл «Сочи»
Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи. «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ.
Sport24.ru 13:58
Футбол
Ротор — Факел 2:0
«Ротор» объявил о расторжении контракта со старшим тренером Павлом Могилевским.
Матч ТВ 12 сентября в 05:59
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Футбол
Кокорин может стать игроком «Сочи»
Sport24.ru 11:44
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Политика
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.
Вести.Ru 08:10
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Футбол
Гол Неймара на последних минутах принес «ПСЖ» победу над «Страсбуром»
Гол нападающего Неймара принес «ПСЖ» победу в матче 5-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (1:0). Бразилец впервые в этом сезоне вышел на поле в матче лиги 1. Парижский клуб одержал четвертую победу в сезоне и с 12 очками возглавляет турнирную таблицу.
Спорт-Экспресс 13:29
Политика
Обиделись на Мединского. Посла России вызвали в МИД Чехии
Ссылаясь на Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, заместитель чешского министра иностранных дел Алеш Хмеларж заявил, что Прага выполняет соглашение, а Москва — нет, и выразил в адрес РФ протест.
REGNUM вчера в 20:41
Кино
Джеймс Ганн объявил актерский состав нового «Отряда самоубийц»
В "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра в состав команды вошли Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло.
КиноПоиск 01:59
Хоккей
«Спартак» – «Сочи». Кокарев подрался с Алтыбармакяном
В третьем периоде нападающий московского клуба Денис Кокарев подрался с форвардом сочинцев Андреем Алтыбармакяном.
Sports.ru 12:49
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Наука
Человеческие тела двигаются после смерти
После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru 13:16
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru 12 сентября в 10:25
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс 02:54
Политика
Немецкий таблоид пожаловался на «проклятое» советское наследие
Популярный немецкий таблоид выпустил достаточно провокационную статью, в которой речь идет о советском наследии, которое, по характеристике автора, «проклято».
Live24 вчера в 01:26