Экономика

РБКРБКBloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд

Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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