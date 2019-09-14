Экономика
РБКBloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Происшествия
Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском
В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК вчера в 15:15
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 13 сентября в 05:07
Армия и оружие
В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 00:58
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Шоу-бизнес
Тина Канделаки призналась, что заменяет секс спортом
Недавно Канделаки выделила еще один неоспоримый плюс спорта. По словам Тины, хорошая тренировка с легкостью может заменить секс.
Lisa.ru 12 сентября в 08:45
Происшествия
Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии
Российская газета 01:38
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Армия и оружие
Российские С-400 едва не сбили израильские истребители
«Россия недавно предотвратила несколько израильских атак на объекты, принадлежащие сирийским военным, угрожая сбить израильские истребители с помощью систем С-400, и отправив на перехват свои истребители», - сообщает издание «Independent Arabia».
Avia.pro вчера в 20:02
Армия и оружие
Названы два сценария начала ядерной войны России и США
Война с использованием ядерного оружия между Россией и США может начаться по двум наиболее вероятным сценариям.
Российская газета вчера в 14:27
Общество
В Кемерове открыли сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня»
«Сквер ангелов» в Кемерове на месте снесенного торгового центра «Зимняя вишня» открыли спустя полтора года после пожара, в котором погибли 60 человек, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 22:21
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Российская газета вчера в 01:05
Авто
Ford сворачивает продажи в России
В связи с уходом Ford с российского рынка продажи компании идут на спад.
Автоновости дня 13 сентября в 04:55
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском вчера в 14:01
Армия и оружие
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
РИА Новости вчера в 23:41
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец 13 сентября в 06:27
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Кино
«Союзмультфильм» покажет более 80 авторских короткометражек в Китае
«Союзмультфильм» и китайская компания «Beijing Joy Culture Media Co» подпишут контракт на показ 83 авторских мультипликационных короткометражных фильмов в китайском прокате.
REGNUM 13 сентября в 05:31
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Красноярске
Пассажирский самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Космос
Самого опытного российского космонавта решили исключить из отряда
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — Федора Юрчихина.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми
Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.
Известия вчера в 14:42
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере
Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.
RT на русском 01:45
Недвижимость
Москвичи начали селиться в микроквартиры
Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.
Lenta.ru 13 сентября в 00:32
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
ТАСС вчера в 09:46