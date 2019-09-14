Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд

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