Коронавирус

Газета.RuГазета.RuBloomberg сообщил о возможном росте доллара до 97 рублей

По оценкам аналитиков, курс доллара к рублю может вырасти на 30%, достигнув отметки в 97 руб. за доллар.
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с чего всё началось
Падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса COVID-19, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, может привести к падению национальных валют многих стран с развивающимися рынками, сообщает агентство Bloomberg
 со ссылкой на собственный анализ.
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