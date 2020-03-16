с чего всё началось

По оценкам аналитиков, курс доллара к рублю может вырасти на 30%, достигнув отметки в 97 руб. за доллар.

Bloomberg сообщил о возможном росте доллара до 97 рублей

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