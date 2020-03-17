Коронавирус

Газета.RuГазета.RuBloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей

Доллар США может еще вырасти к валютам развивающихся экономик, в числе которых и рубль. Об этом сообщает агентство Bloomberg, публикуя свои подсчеты. Рост может составить до 30% - то есть курс окажется в районе 97 рублей за доллар.
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с чего всё началось
Падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса COVID-19, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, может привести к падению национальных валют многих стран с развивающимися рынками, сообщает агентство Bloomberg
 со ссылкой на собственный анализ.
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