Энергетика
ForbesBloomberg сообщил о желании России увеличить добычу нефти с июля
Россия намерена с июля начать смягчение ограничений на добычу нефти в соответствии со сделкой ОПЕК+, заключенной в апреле, сообщил Bloomberg со ссылкой на трех российских чиновников и еще два источника в отрасли.
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с чего всё началось
Предполагалось, что с июля квота общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в РФ обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца.Коммерсантъвчера в 13:30
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Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+
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Источник узнал о возможном продлении российскими НК майских квот ОПЕК+ на 2 месяца
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