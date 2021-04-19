Избыток нефти, который скопился в хранилищах за время кризиса из-за ограничений, вызванных коронавирусом, и, как следствие, сокращения спроса на топливо, в настоящее время практически исчерпан, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на экономистов из Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА).

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