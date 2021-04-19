Избыток нефти, который скопился в хранилищах за время кризиса из-за ограничений, вызванных коронавирусом, и, как следствие, сокращения спроса на топливо, в настоящее время практически исчерпан, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на экономистов из Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА).

Видео Фото Интересное видео Пятый канал Mockva.ru Военное дело Дума ТВ Piter.tv ТК Звезда Москва 24 Piter.tv Дума ТВ Москва 24 Моя Москва.онлайн Дума ТВ РБК Piter.tv Городовой РЕН ТВ