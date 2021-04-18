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РБК

Bloomberg сообщил об истощении накопленных за пандемию запасов нефти

Избыток запасов нефти, который накопился в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, почти исчез, сообщил Bloomberg.В источнике
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Накопленный за пандемию запас нефти оказался почти исчерпан

Lenta.ru15:46

Накопленные за время пандемии «беспрецедентные» запасы нефти практически свелись к нулю

Forbes10:25

МЭА: избыток нефти в мировых хранилищах почти исчерпан

ФАН11:45

Избыток сырья в мировых нефтехранилищах почти исчерпан

Экономика сегодня11:36

Bloomberg сообщил об истощении накопленных за пандемию запасов нефти

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Образовавшийся в пандемию избыток нефти в хранилищах почти исчерпан

Новые Известия09:10

Образовавшийся в пандемию избыток нефти в хранилищах практически исчерпан

Коммерсантъ08:43
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Жертвами стрельбы в Техасе стали три человека

16 апреля после очередного инцидента со стрельбой, в результате которого в здании компании FedEx в Индианаполисе погибли не менее восьми человек, президент США Джо Байден назвал «национальным позором» ситуацию с контролем над оружием в стране.
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ТАСС15:21

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"Возможности президента Джо Байдена включают расширение мер, объявленных в четверг, а именно запрет финансовым институтам США участвовать в сделках на вторичном рынке с рублевыми облигациями, выпущенными российскими госбанками", — рассказали анонимные источники агентства.
ПРАЙМвчера в 10:47