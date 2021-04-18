«Не знаю, мылся ли Филимонов в 1999-м после Украины». Интервью Хлестова. Часть 4

Предыдущая часть «После паса Панову на «Стад де Франс» думал, куда ж я шлепнул» — В легендарном матче с Францией в 1999 году вы после голевой передачи на Панова схватились за голову.