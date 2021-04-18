16 апреля после очередного инцидента со стрельбой, в результате которого в здании компании FedEx в Индианаполисе погибли не менее восьми человек, президент США Джо Байден назвал «национальным позором» ситуацию с контролем над оружием в стране.
"Возможности президента Джо Байдена включают расширение мер, объявленных в четверг, а именно запрет финансовым институтам США участвовать в сделках на вторичном рынке с рублевыми облигациями, выпущенными российскими госбанками", — рассказали анонимные источники агентства.