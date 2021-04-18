ПФР: Часть граждан в России получит в апреле денежную выплату в размере 12 000 рублей

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, в Пенсионном фонде Российской Федерации проинформировали о том, что в текущем месяце некоторые российские пенсионеры получат прибавку в размере, превышающем 12 000 рублей.