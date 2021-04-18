Американский боксер и видеоблогер Джейк Пол победил нокаутом бывшего чемпиона организации Bellator, бойца смешанного стиля (ММА) и своего соотечественника Бена Аскрена в поединке, проходившем по правилам бокса в Атланте (США).
Правительственная комиссия одобрила поправки к закону "Об организации дорожного движения", возвращающие контроль над дорожными знаками в ведомство Министерства внутренних дел, сообщает издание "Коммерсантъ".
Часть терминалов Большого порта Санкт-Петербург, которую совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев в марте предложил перенести в Усть-Лугу, может оказаться в строящемся порту Лавна в Мурманской области.
Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, в Пенсионном фонде Российской Федерации проинформировали о том, что в текущем месяце некоторые российские пенсионеры получат прибавку в размере, превышающем 12 000 рублей.