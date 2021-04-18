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РБК

Bloomberg сообщил об истощении накопленных за пандемию запасов нефти

Избыток запасов нефти, который накопился в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, почти исчез, сообщил Bloomberg.В источнике
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