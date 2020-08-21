Bloomberg сообщил об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко

Bloomberg рассказал об оценке в Кремле возможных последствий ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии. В издании не исключают, что для РФ более выгодным станет достижение соглашения с оппозицией.