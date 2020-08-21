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Дни24
Дни24

Bloomberg сообщил об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко

Bloomberg рассказал об оценке в Кремле возможных последствий ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии. В издании не исключают, что для РФ более выгодным станет достижение соглашения с оппозицией.В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко потерял доверие как политический партнёр, способный выполнять соглашения с Москвой, и становится токсичным, заявили
 опрошенные Bloomberg источники в окружении президента Владимира Путина.
DP.RU08:55
Подробнее о событии
News.ru

Bloomberg: Кремль оценил последствия ухода Лукашенко с поста президента

News.ru08:30
Газета.Ru

Bloomberg: в Кремле задумались о последствиях ухода Лукашенко с поста президента

Газета.Ru10:09
Фонтанка.Ру

Bloomberg: В окружении Путина многие считают Лукашенко «токсичным и утратившим доверие» и готовятся к смене власти в Белоруссии

Фонтанка.Ру08:54
Forbes

Bloomberg узнал о готовности ближайшего окружения Путина к падению режима Лукашенко

Forbes08:35
Царьград

Какова роль Путина в белорусском бунте: Bloomberg настаивает на двойном плане

Царьград10:15
РБК

Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко

РБК08:07
Infox.ru

Стало известно о планах окружения Лукашенко в случае его свержения

Infox.ru00:27

Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в организации похищений людей

Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов организовали серию похищений участников "евромайдана" в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев.
РИА Новости10:42
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Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона «Ведьмака»

Британский актер Генри Кавилл опубликовал в своем Instagram-аккаунте первое фото с продолжения съемок сериала "Ведьмак" от Netflix, на котором запечатлен процесс его превращения в истребителя чудовищ с помощью грима.
Российская газета06:21
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Врачи начали готовить Навального к перевозке в Германию

Подготовку к транспортировке оппозиционера Навального начали в омской больнице, сообщил 21 августа заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых журналистам.
ИА Красная Весна13:41

Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
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