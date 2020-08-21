Bloomberg сообщил об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко
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Bloomberg рассказал об оценке в Кремле возможных последствий ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии. В издании не исключают, что для РФ более выгодным станет достижение соглашения с оппозицией.В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко потерял доверие как политический партнёр, способный выполнять соглашения с Москвой, и становится токсичным, заявили
опрошенные Bloomberg источники в окружении президента Владимира Путина.
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