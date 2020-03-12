Политика
РИА НовостиBloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Заключенный в 2018 контракты предусматривает поставку 11 истребителей. Еще летом прошлого года СМИ сообщали об отказе Индонезии от сделки, при этом генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял, что российская сторона готова к его реализации.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на власти Индонезии, заставив отказаться от сделок по покупке 11 российских истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Коммерсантъ11:55
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