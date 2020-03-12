Политика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

Заключенный в 2018 контракты предусматривает поставку 11 истребителей. Еще летом прошлого года СМИ сообщали об отказе Индонезии от сделки, при этом генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял, что российская сторона готова к его реализации.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на власти Индонезии, заставив отказаться от сделок по покупке 11 российских истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ11:55

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

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Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Lenta.ru12:45

Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей у России

Взгляд.ру10:48

США вынудили Индонезию отказаться от контракта на российские истребители

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СМИ узнали об отказе Индонезии от покупки в РФ истребителей на $1 млрд

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Bloomberg: Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей из РФ на $1,1 млрд

ТАСС10:49

Bloomberg: Индонезия под давлением США отказалась от покупки 11 истребителей Су-35

Коммерсантъ11:55
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Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
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Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
RT на русском 13:34
Общество

Премьер Италии объявил о закрытии в стране магазинов и ресторанов

Италия останется навсегда "единой, защищенной зоной", и сейчас мы приняли решение закрыть все торговые точки, магазины, бары, рестораны, предоставив им возможность осуществлять доставку на дом.
Российская газета вчера в 17:24
Общество

На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Об этом в четверг сообщили в Минздраве страны.
ТАСС 13:47
Футбол

Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

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Общество

США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading.
Коммерсантъ 13:11
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В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Shraibikus News 13:09
Происшествия

В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 14:10
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Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам

Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.
РБК 13:57
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия вчера в 12:00
Политика

Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
BFM.ru 07:05
Политика

СМИ сообщили о тесте президента Бразилии на коронавирус

Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Lenta.ru 14:08
Хоккей

Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса

Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:48
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС 12:48
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru 10:24
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В России не нашли проблем в нефти по восемь долларов

Отвечая на вопрос журналистов, при какой цене на нефть компания может остановить добычу, Маганов не нашел проблем даже при падении котировок в четыре раза от нынешнего уровня.
Lenta.ru 13:52
Шоу-бизнес

Актриса Мария Голубкина не пришла на 80-летие своей матери

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Происшествия

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 10:22
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Lenta.ru 04:08
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
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Кино

Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса

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Lenta.ru 12:52
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

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Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля

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Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
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