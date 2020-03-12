с чего всё началось

Заключенный в 2018 контракты предусматривает поставку 11 истребителей. Еще летом прошлого года СМИ сообщали об отказе Индонезии от сделки, при этом генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял, что российская сторона готова к его реализации.

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

Экономика Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.

Политика Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.

Политика СМИ сообщили о тесте президента Бразилии на коронавирус Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Энергетика В России не нашли проблем в нефти по восемь долларов Отвечая на вопрос журналистов, при какой цене на нефть компания может остановить добычу, Маганов не нашел проблем даже при падении котировок в четыре раза от нынешнего уровня.

Происшествия В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.

Кино Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса Ранее аналогичные ситуации произошли с картинами «Кролик Питер 2» и «Тихое место 2». 4 марта стало известно, что премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» тоже отложили из-за вспышки смертельного коронавируса.

Финансы Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что для рубля интервенции Банка России — «капля в море» (10 марта регулятор потратил на них всего 3,6 млрд руб.), хотя его и поддерживает отсутствие закупок иностранной валюты.