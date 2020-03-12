Политика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg. Сумма сделки составляла более миллиарда долларов. Помимо этого, Джакарта отказалась от покупки у Китая военно-морских патрульных катеров на 200 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на власти Индонезии, заставив отказаться от сделок по покупке 11 российских истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 11:55

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

РИА Новостивчера в 14:00

СМИ узнали об отказе Индонезии от покупки в РФ истребителей на $1 млрд

Говорит Москвавчера в 11:33

Bloomberg: Индонезия под давлением США отказалась от покупки 11 истребителей Су-35

Коммерсантъвчера в 11:55

США вынудили Индонезию отказаться от контракта на российские истребители

REGNUMвчера в 11:36

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Lenta.ruвчера в 12:45

Bloomberg: Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей из РФ на $1,1 млрд

ТАССвчера в 10:49

Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей у России

Взгляд.рувчера в 10:48
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Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Газета.Ru 11 марта в 05:48
Хоккей

Билялетдинов рассказал о жизни после завершения тренерской карьеры

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о том, не думает ли возвращаться на тренерскую скамью.
Спорт день за днем 02:15
Финансы

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
REGNUM вчера в 21:07
Политика

СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:33
Армия и оружие

Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу

Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Профиль вчера в 05:34
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Экономика

В России обнаружили тысячи «недобросовестных» заявлений на ипотеку для многодетных

Свыше тысячи заявлений на вычет 450 тысяч рублей по ипотеке для многодетных семей были поданы, чтобы «недобросовестно» получить господдержку.
ФедералПресс 01:08
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Общество

Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
Российская газета 00:05
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
REGNUM вчера в 09:01
Общество

В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
RT на русском 01:30
Экономика

Около 20% туркомпаний в России могут закрыться

"Есть вероятность, что порядка 15–20% из них могут закрыться", — сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.
Вести.Ru 02:27
Наука

Тайна долголетия голых землекопов заключается в митохондриях

МедиаПоток 10 марта в 07:59
Политика

Захарова отреагировала на нападение на советника главы СНБО в Киеве

Газета.Ru 00:35
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС вчера в 04:45
Экономика

Обвал цен на нефть обойдется России в триллионы рублей

Обвал цен на нефть обойдется бюджету России в 3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, если цены на сырье сохранятся на уровне 35 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 12:59
Общество

Роскачество поделилось, какое вино эффективно при сбрасывании веса

Специалисты Роскачества рассказали, какое вино следует выбирать, если есть стремление избавиться от лишнего веса.
Газета.Ru 02:24
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания 11 марта в 09:41
Общество

Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена

Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 01:34
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
Известия 11 марта в 12:00
Экономика

Закупка 208 квартир закроет лишь 15% потребности в жилье для медиков в Забайкалье — КСП

Власти планирующейся закупкой 208 квартир в 2019-2021 годах закроют потребность в жилье для медиков в Забайкальском крае только на 14,8%, сообщалось 11 марта в группе Контрольно-счётной палаты региона в Facebook со ссылкой на отчёт.
Чита.Ру вчера в 21:53
Культура

Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone

Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Discover24 10 марта в 03:51
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Политика

В МИД Китая заподозрили США в завозе коронавируса в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал предположение, что военные США завезли коронавирус в провинцию Ухань.
Газета.Ru 01:57
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить

Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Inc-news.ru 10 марта в 12:31
Единоборства

Франсис Нганну прокомментировал перенос боя в Лас-Вегас

Второй номер рейтингов UFC в тяжелой весовой категории Франсис Нганну прокомментировал перенос боя с шестым номером рейтингов Жаирзиньо Розенструиков в Лас-Вегас из-за запрета на массовые мероприятия в штате Огайо.
Allboxing.ru 00:01
Экономика

Исследование: в России спрос на покупку гаражей вырос за год на 5%

В феврале 2020 года спрос на покупку гаражей в России увеличился на 5% по сравнению с февралем 2019 года. Предложение выросло за год на 10%.
ТАСС вчера в 20:10
Футбол

Тренер «Шахтера» рассказал о победе над «Вольфсбургом»

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о победе над "Вольфсбургом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 22:07
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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