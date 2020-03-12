Политика
РИА НовостиBloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg. Сумма сделки составляла более миллиарда долларов. Помимо этого, Джакарта отказалась от покупки у Китая военно-морских патрульных катеров на 200 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на власти Индонезии, заставив отказаться от сделок по покупке 11 российских истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 11:55
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Bloomberg: Индонезия под давлением США отказалась от покупки 11 истребителей Су-35
Коммерсантъвчера в 11:55
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