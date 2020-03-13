Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Политика Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Общество Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.

Общество В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом "За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Общество «Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам работать из дома Со следующего понедельника компания начнет компенсировать сотрудникам поездки на такси и каршеринге «Яндекс.Драйв» из дома в офис и обратно.

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Политика Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.

Политика Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».

Общество «Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.

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Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

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Армия и оружие В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.