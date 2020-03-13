Политика
РБКBloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.
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Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Футбол
Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от болезней
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Общество
Дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса призывает Роспотребнадзор
На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по дезинфекции мобильных устройств.
Единоборства
Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: что будет дальше, никто не знает
Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему ничего неизвестно о судьбе его боя с американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
Жительница Протвино, вернувшаяся из Италии, помещена под наблюдение
Жительница подмосковного Протвино, вернувшаяся из недавней поездки по Италии, помещена под медицинское наблюдение по коронавирусу.
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфонов линейки Samsung Galaxy S20
Южнокорейская компания Samsung сегодня начинает продажи недавно анонсированных флагманских смартфонов линейки Samsung Galaxy S20.
Политика
Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Общество
Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины
Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Политика
Британия поддержала идею Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт
Сегодня, 12 марта, состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя.
Общество
«Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам работать из дома
Со следующего понедельника компания начнет компенсировать сотрудникам поездки на такси и каршеринге «Яндекс.Драйв» из дома в офис и обратно.
Происшествия
В Омской области депутат избил пенсионера на заправке
Народному избраннику не понравилось, что дедушка плохо убрал снег. По словам очевидцев, депутат начал пинать несчастного пенсионера.
Финансы
В Goldman Sachs назвали сроки возврата курса доллара к 61 рублю
Курс рубля после недавнего обвала до 75 рублей за $1 в течение двух лет вернется к 61 рублю, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Политика
Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Кино
Дочь Миллы Йовович станет Венди в «Питере Пэне»
Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, Питера Пэна сыграет Александр Молони ("Несговорчивый хозяин", "Большой злой лис и другие сказки"), а Венди – дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон ("Обитель зла: Последняя глава", "Чёрная Вдова") (на фото).
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Армия и оружие
В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы
Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.