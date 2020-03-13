Политика

РБКРБКBloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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Сегодня, 12 марта, состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя.
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Курс рубля после недавнего обвала до 75 рублей за $1 в течение двух лет вернется к 61 рублю, считают аналитики банка Goldman Sachs.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.
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Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, Питера Пэна сыграет Александр Молони ("Несговорчивый хозяин", "Большой злой лис и другие сказки"), а Венди – дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон ("Обитель зла: Последняя глава", "Чёрная Вдова") (на фото).
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Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы

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Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

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Российская газета 04:25
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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