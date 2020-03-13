Политика

РБКРБКBloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.
Читать в источнике
Комментировать374
с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на власти Индонезии, заставив отказаться от сделок по покупке 11 российских истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ11:55

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

РИА Новости14:00

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Lenta.ru12:45

Bloomberg: Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей из РФ на $1,1 млрд

ТАСС10:49

США вынудили Индонезию отказаться от контракта на российские истребители

REGNUM11:36

СМИ узнали об отказе Индонезии от покупки в РФ истребителей на $1 млрд

Говорит Москва11:33

Bloomberg: Индонезия под давлением США отказалась от покупки 11 истребителей Су-35

Коммерсантъ11:55

Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей у России

Взгляд.ру10:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Здоровье

Итальянские врачи заразились коронавирусом

Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.
Телеканал 360° 11:02
Здоровье

Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях

Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Профиль вчера в 10:17
Экономика

Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
Газета.Ru 09:20
Финансы

Токийская биржа демонстрирует рекордное за 20 лет падение

С существенного падения начались торги и на Шанхайской и Шеньжэньской фондовых биржах.
Эхо Москвы 22:12
Общество

Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы

Приговор был вынесен заочно, поскольку все фигуранты уголовного дела, объявленные следственным департаментом МВД России в розыск, давно проживают за границей.
Коммерсантъ 15:27
Общество

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Вести.Ru 08:37
Происшествия

В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Вести.Ru 20:15
Кино

Вышел трейлер фильма "Гудбай, Америка!" с Дмитрием Нагиевым

На YouTube-канале "Сарик Live" выложили трейлер комедийной драмы "Гудбай, Америка!" режиссера Сарика Андреасяна, одну из главных ролей в которой сыграл актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.
Газета.Ru 17:49
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости 21:40
Общество

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 28

В Москве еще шесть человек заболели коронавирусом, в Подмосковье - еще два.
Российская газета вчера в 13:09
Общество

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
РБК 12:20
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Общество

Обломки взорвавшейся ступени советской ракеты разлетелись в космосе

Обломки третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон-3», которая взорвалась на орбите в середине февраля, разлетелись в космосе на сотни километров.
Lenta.ru 21:05
Гаджеты

Redmi представила бюджетный смартфон Note 9 Pro Max

Разрешение селфи-камеры смартфона, расположенной в углу дисплея, составила 16 Мп. Емкость аккумулятора — 5 020 мАч.
RuNews24.ru 07:01
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания 15:17
Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть Донбасса.
РБК вчера в 17:53
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 11:18
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Здоровье

В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус

В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Мойка78 14:11
Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
RT на русском 17:29
Происшествия

Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии

По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина является жителем станицы Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Российская газета 15:22
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания вчера в 09:41
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

РБК 07:06
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
REGNUM 18:04
Общество

Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек

Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
Аргументы недели 13:24
Космос

Россия и Европа отложили совместную миссию на Марс

LentaChel.ru 11:11
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 вчера в 13:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Индонезия
Государство в Азии
Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное