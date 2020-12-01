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Bloomberg сообщил об отправке в Азию около 20 танкеров американской нефти

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РБК
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Москва 24
Около двадцати танкеров с американской нефтью зафрахтованы для отгрузки в Китай, Южную Корею, Сингапур и другие азиатские страны с побережья Мексиканского залива в декабре, сообщил Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров. Суда зафрахтовали Vitol Group, Litasco SA, Unipec и другие нефтяные компании.В источнике
С чего всё началось
Армада из примерно 20 танкеров с американской нефтью направляется в азиатские страны, в том числе Китай, Южную Корею и Сингапур, сообщает Bloomberg
.
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