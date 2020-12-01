Около двадцати танкеров с американской нефтью зафрахтованы для отгрузки в Китай, Южную Корею, Сингапур и другие азиатские страны с побережья Мексиканского залива в декабре, сообщил Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров. Суда зафрахтовали Vitol Group, Litasco SA, Unipec и другие нефтяные компании.

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