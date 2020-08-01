Политика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске

Российские власти не планируют разгонять демонстрации, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, пишет Bloomberg. Господин Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей.
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Bloomberg: Несмотря на обеспокоенность митингами в Хабаровске, Кремль не намерен применять силовой сценарий

Эхо Москвы13:33

Bloomberg узнал о нежелании Кремля разгонять митинги в Хабаровске

Компания05:23

Bloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске

Коммерсантъ12:20

Bloomberg: Кремль не планирует разгонять митинги в Хабаровске

News.ru11:35

СМИ узнали об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске

РБК10:31

СМИ узнали о решении Кремля по митингам в Хабаровске

Московский Комсомолец13:26

Bloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов разгонять протесты в Хабаровске

Forbes04:52
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Общество

В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском

Gazeta.SPb 08:08
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
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Политика

Задержанным в Беларуссии россиянам избрали меру пресечения

Задержанным в Беларуссии россиянам избрали меру пресечения.
Lenta.ru 13:42
Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
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Наука

В Сибири создали цифровой двойник гироскопа с возможностью удаленного доступа

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали цифровой двойник гироскопа - устройства способного реагировать на изменение угла ориентирования тела, в котором оно закрепляется с возможностью удаленного доступа.
ТАСС Наука вчера в 22:27
Политика

Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора»

В Вене в возрасте 42 лет умер известный на Украине главарь запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Гергерт, каратель «АТО», заместитель командира неонацистского объединения «Украинская добровольческая армия» (УДА) .
Евразия Daily 13:25
Экономика

В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат

На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Авто

Фото новой Kia Optima для России появились в Сети

Первые фотографии новой Kia K5 (Optima) в топовой комплектации GT были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".
Экономика сегодня 07:39
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Киберспорт

В Grounded сыграли более миллиона человек за два дня после релиза

За два дня после релиза ранней версии Grounded ее запустили более миллиона человек.
CyberSport.ru вчера в 16:43
Автоспорт

Хорнер расстроен результатом Албона и отставанием от «Мерседеса»

Чемпионат 12:53
Фигурное катание

Илья Авербух отреагировал на уход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о переходе Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Bookmaker-ratings.ru 12:24
Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

Evo-rus.com 02:58
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Политика

Глава МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев поступает правильно, не разрывая дипломатические отношения с Россией.
Газета.Ru 13:27
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Общество

Мужчина с нагайкой напал на туристов в Крыму

Известия 10:59
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Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Пуск ракеты состоялся около 8 утра по местному времени (по мск в 14:50) с космодрома на мысе Канаверал.
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Футбол

Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ

Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings 12:26
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
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Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста вчера в 08:28
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Политика

МИД Белоруссии направил ноту России из-за очередей на границе

Министерство иностранных дел Белоруссии направило России ноту с просьбой прояснить ситуацию с порядком пересечения границы двух стран.
Life.ru вчера в 12:10
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Армия и оружие

В Киеве рассказали, как установить мир в Донбассе за неделю

Ранее украинский социолог Евгений Копатько рассказал, как процесс деградации Украины влияет на Донбасс.
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек

Российская газета 12:14
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Политика

Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
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Общество

В Берлине прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений

В субботу, 1 августа, в Берлине проходят несколько акций протестов противников эпидемиологических мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Страна Советов on-line 12:53
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