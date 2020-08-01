Политика
КоммерсантъBloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске
Российские власти не планируют разгонять демонстрации, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, пишет Bloomberg. Господин Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей.
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Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Политика
Задержанным в Беларуссии россиянам избрали меру пресечения
Задержанным в Беларуссии россиянам избрали меру пресечения.
Lenta.ru 13:42
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Наука
В Сибири создали цифровой двойник гироскопа с возможностью удаленного доступа
Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали цифровой двойник гироскопа - устройства способного реагировать на изменение угла ориентирования тела, в котором оно закрепляется с возможностью удаленного доступа.
ТАСС Наука вчера в 22:27
Политика
Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора»
В Вене в возрасте 42 лет умер известный на Украине главарь запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Гергерт, каратель «АТО», заместитель командира неонацистского объединения «Украинская добровольческая армия» (УДА) .
Евразия Daily 13:25
Экономика
В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Авто
Фото новой Kia Optima для России появились в Сети
Первые фотографии новой Kia K5 (Optima) в топовой комплектации GT были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".
Экономика сегодня 07:39
Киберспорт
В Grounded сыграли более миллиона человек за два дня после релиза
За два дня после релиза ранней версии Grounded ее запустили более миллиона человек.
CyberSport.ru вчера в 16:43
Фигурное катание
Илья Авербух отреагировал на уход Косторной от Тутберидзе к Плющенко
Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о переходе Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Bookmaker-ratings.ru 12:24
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Evo-rus.com 02:58
Политика
Глава МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев поступает правильно, не разрывая дипломатические отношения с Россией.
Газета.Ru 13:27
Общество
Мужчина с нагайкой напал на туристов в Крыму
Известия 10:59
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Пуск ракеты состоялся около 8 утра по местному времени (по мск в 14:50) с космодрома на мысе Канаверал.
Evo-rus.com вчера в 09:40
Футбол
Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ
Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings 12:26
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста вчера в 08:28
Политика
МИД Белоруссии направил ноту России из-за очередей на границе
Министерство иностранных дел Белоруссии направило России ноту с просьбой прояснить ситуацию с порядком пересечения границы двух стран.
Life.ru вчера в 12:10
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Армия и оружие
В Киеве рассказали, как установить мир в Донбассе за неделю
Ранее украинский социолог Евгений Копатько рассказал, как процесс деградации Украины влияет на Донбасс.
ФАН 11:03
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Происшествия
В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек
Российская газета 12:14
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Общество
В Берлине прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений
В субботу, 1 августа, в Берлине проходят несколько акций протестов противников эпидемиологических мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Страна Советов on-line 12:53