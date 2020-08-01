Российские власти не планируют разгонять демонстрации, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, пишет Bloomberg. Господин Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей.

Bloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске

Происшествия Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей. 3

Наука В Сибири создали цифровой двойник гироскопа с возможностью удаленного доступа Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали цифровой двойник гироскопа - устройства способного реагировать на изменение угла ориентирования тела, в котором оно закрепляется с возможностью удаленного доступа.

Политика Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора» В Вене в возрасте 42 лет умер известный на Украине главарь запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Гергерт, каратель «АТО», заместитель командира неонацистского объединения «Украинская добровольческая армия» (УДА) .

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. 63

Киберспорт В Grounded сыграли более миллиона человек за два дня после релиза За два дня после релиза ранней версии Grounded ее запустили более миллиона человек.

Фигурное катание Илья Авербух отреагировал на уход Косторной от Тутберидзе к Плющенко Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о переходе Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Космос NASA запустило к Марсу марсоход Пуск ракеты состоялся около 8 утра по местному времени (по мск в 14:50) с космодрома на мысе Канаверал. 676

Футбол Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 490

Политика Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ. 943

Политика Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба. 124