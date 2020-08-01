Политика
КоммерсантъBloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске
Российские власти не планируют разгонять демонстрации, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, пишет Bloomberg. Господин Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей.
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Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Росбалт, по мнению специалиста, в обязательном порядке стоит воздержаться от употребления персиков и абрикосов тем людям, которые имею лишний вес, повышенную кислотность или сахарный диабет.
ToDay News Ufa 03:56
Политика
Кравчук предложил привлечь США к установлению мира в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить вопрос установления мира на востоке страны будет очень сложно без участия США, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 20:08
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Общество
С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина
Россияне смогут получить дополнительные деньги к пособию по безработице. Средства направят региональные бюджеты.
Evo-rus.com 09:07
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета 17:01
Футбол
«Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А
Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
RT на русском 16:42
Армия и оружие
Украинские пограничники отказались от автоматов Калашникова
В сообщении говорится, что правительство Украины планирует полностью отказаться от автоматов Калашникова и перевооружить силовые структуры винтовкой UAR-15.
ИА Красная Весна 17:43
Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат 16:16
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выпустила провокационный клип с Pharaoh и Собчак
В полночь 31 июля на YouTube-канале Светланы Лободы было опубликовано официальное видео на песню Boom Boom.
RuNews24.ru вчера в 06:18
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
Выход полнометражного мультика "Лука" от Disney и Pixar запланирован на 18 июня 2021 года.
Pravda.Ru вчера в 04:59
Общество
МЧС РФ по Приморскому краю объявило экстренное предупреждение
По данным приморского УГМС: на территорией Приморского края во второй половине ночи и днем 3 августа ожидаются дожди, в южной половине местами сильные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС РФ по Приморскому краю.
Владивосток-Новости 20:00
Космос
США запустили ракету с ровером Perseverance для поиска жизни на Марсе
Главной задачей Perseverance является поиск следов жизни на Марсе.
Газета.Ru 30 июля в 09:44
Футбол
«Спартак» запросил у «Локомотива» 8 млн евро за Глушенкова
«Локомотив» намерен приобрести полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. Данную информацию распространяет источник Spоrt24.
ProstoProSport 08:41
Общество
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
Космос
На Марсе сфотографировали странное облако над вулканом
Астрономы опубликовали фотографии необычного облака над 20-километровым вулканом Арсия на Марсе.
Discover24 11:55
Общество
Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
Общество
Раскрыт способ продлить срок службы смартфона одним простым действием
Класть телефон экраном вниз стоит и в том случае, если гаджет находится в чехле с бортом, так как камера все равно может поцарапаться, добавил Тимофеев.
Lenta.ru 21:15
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Единоборства
Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби
Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Космос
«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году
Известия 17:55
Космос
Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru 19:48
Финансы
ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам
Банк ВТБ снизил ставки по вкладам в российской валюте. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает «РИА Новости».
Известия 02:06
Авто
Автодизайнер Шторм показал идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала iReactor и дизайнер Александр Шторм представили «идеальную» машину для пенсионеров, которая отвечает всем их требованиям.
Автоновости дня 16:50
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru 13:12
Политика
В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия 19:35
Здоровье
Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане
Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа 03:52
Политика
WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России
В статье The Washington Post говорится, что разногласия между американским лидером и его администрацией в отношении России на самом деле маскируют отсутствие определенного подхода по отношению к Москве.
РБК 21:17