Российские власти не планируют разгонять демонстрации, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, пишет Bloomberg. Господин Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей.

Bloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 611

Здоровье Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Росбалт, по мнению специалиста, в обязательном порядке стоит воздержаться от употребления персиков и абрикосов тем людям, которые имею лишний вес, повышенную кислотность или сахарный диабет. 30

Политика Кравчук предложил привлечь США к установлению мира в Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить вопрос установления мира на востоке страны будет очень сложно без участия США, передает Интерфакс. 4

Футбол «Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Армия и оружие Украинские пограничники отказались от автоматов Калашникова В сообщении говорится, что правительство Украины планирует полностью отказаться от автоматов Калашникова и перевооружить силовые структуры винтовкой UAR-15. 3

Общество МЧС РФ по Приморскому краю объявило экстренное предупреждение По данным приморского УГМС: на территорией Приморского края во второй половине ночи и днем 3 августа ожидаются дожди, в южной половине местами сильные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС РФ по Приморскому краю. 2

Общество Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале. 841

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 394

Общество Раскрыт способ продлить срок службы смартфона одним простым действием Класть телефон экраном вниз стоит и в том случае, если гаджет находится в чехле с бортом, так как камера все равно может поцарапаться, добавил Тимофеев. 2

Единоборства Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.

Космос Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме. 14

Финансы ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам Банк ВТБ снизил ставки по вкладам в российской валюте. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает «РИА Новости».

Авто Автодизайнер Шторм показал идеальный автомобиль для пенсионеров Редакция портала iReactor и дизайнер Александр Шторм представили «идеальную» машину для пенсионеров, которая отвечает всем их требованиям. 116