Инвесторы вывели $3,4 млрд из фондов акций европейских компаний с 31 августа по 7 сентября, в результате чего отток инвестиций за полгода достиг $83 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные EPFR Global.
Россия предложила Индии снизить цену на поставку нефти при условии, что Нью-Дели выступит против инициативы стран G7 по предельным ценам на нефть, пишет газета Business Standard со ссылкой на источники среди официальных лиц и в МИД Индии.
Французская энергетическая компания Electricite de Strasbourg по ошибке продала более 7 ГВт электроэнергии двумя сделками 6 и 7 сентября, из-за чего национальный сетевой оператор RTE отправил Великобритании и Испании уведомление об экстренном увеличении экспортных объемов.
"Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей", — подытожил Зварич.
Наиболее выраженное снижение цен на новостройки за месяц, по данным «ЦИАН.Аналитики», произошло в Челябинске: средний показатель сократился на 10%, до 78,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Но динамика во многом связана с изменением структуры предложения: за месяц его объем вырос в полтора раза.
Вслед за Великобританией и Францией на Апеннинах появилось на свет движение "Мы не будем платить" (Noi non paghiamo), направленное на защиту прав итальянцев на достойную жизнь, которой они рискуют лишиться из-за обострившегося энергетического кризиса.