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Bloomberg сообщил об оттоке $83 млрд из европейских биржевых фондов за полгода

Инвесторы вывели $3,4 млрд из фондов акций европейских компаний с 31 августа по 7 сентября, в результате чего отток инвестиций за полгода достиг $83 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные EPFR Global.
Ведомости
От европейских активов избавились инвестиционная компания BlackRock и крупнейший в регионе управляющий активами Amundi.
Ведомости
Аналитики Bank of America и JPMorgan Chase снизили прогнозы на конец года для индексов Stoxx 600 и Euro Stoxx 50 соответственно, отмечает Bloomberg.
Forbes
Amundi, которая управляет около $2 трлн, последней заявила, что пришло время покинуть европейские акции.
Forbes

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Инвесторы за полгода продали акции европейских компаний на 83 млрд евро
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