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Bloomberg сообщил об озабоченности США, Индии и Японии ростом цен на нефть

США и другие потребители нефти встревожились после слов президента России Владимира Путина о возможном росте цен на сырую нефть до $100 за баррель.
Газета.Ru
Отмечается, что Соединенные Штаты, Япония и Индия оказывают значительное давление на государства, которые входят в ОПЕК +, чтобы увеличить поставки нефти для компенсации значительного роста цен на бирже.
Lenta.ru
О том, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, Путин заявил, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.
Телеканал 360°
Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива.
РИА Новости

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Bloomberg: США и Япония встревожены словами Путина о возможном росте цен на нефть до $100
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