Газета.RuBloomberg сообщил об озабоченности США, Индии и Японии ростом цен на нефтьСША и другие потребители нефти встревожились после слов президента России Владимира Путина о возможном росте цен на сырую нефть до $100 за баррель.Газета.RuОтмечается, что Соединенные Штаты, Япония и Индия оказывают значительное давление на государства, которые входят в ОПЕК +, чтобы увеличить поставки нефти для компенсации значительного роста цен на бирже.Lenta.ruО том, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, Путин заявил, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.Телеканал 360°Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНародные новостиLife.ruREGNUMNewInformПолитРоссияRuposters.ruИноСМИКурьер. Среда. БердскИзвестияЦентральная Служба НовостейПятый каналВечерняя МоскваГЛАС.RUDiscover24Подробнее о событииBloomberg: США и Япония встревожены словами Путина о возможном росте цен на нефть до $100Известия07:42Bloomberg: слова Путина о нефти по 100 долларов вызвали смятение в США и ЯпонииПолитРоссия29 октября в 15:14Самое цитируемоеBloomberg: США и Япония встревожены словами Путина о возможном росте цен на нефть до 100$РИА Новости21:49Bloomberg сообщил об озабоченности США, Индии и Японии ростом цен на нефтьГазета.Ru05:06Bloomberg: США и Япония испугались прогноза Путина о ценах на нефтьАктуальные Новости03:11Слова Путина о ценах на нефть напугали США и ЯпониюBanki Loans05:10Bloomberg: Слова Путина о нефти по 100 долларов вызвали тревогу в США и ЯпонииГЛАС.RUвчера в 04:35Показать ещёОценить1KПоделиться