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Bloomberg сообщил об озабоченности США, Индии и Японии ростом цен на нефть

США и другие потребители нефти встревожились после слов президента России Владимира Путина о возможном росте цен на сырую нефть до $100 за баррель.
Газета.Ru
"Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума, и уже несколько недель призывает ОПЕК+ добывать больше нефти", — отмечают они.
ПРАЙМ
Уточняется, что Соединенные Штаты, Япония и Индия оказывают значительное давление на страны – члены нефтяного картеля ОПЕК+ для того, чтобы увеличить поставки нефти для компенсации значительного роста цен на бирже.
РЕН ТВ
Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива.
РИА Новости

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Bloomberg: США и Япония встревожены словами Путина о возможном росте цен на нефть до $100
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