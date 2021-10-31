Уточняется, что Соединенные Штаты, Япония и Индия оказывают значительное давление на страны – члены нефтяного картеля ОПЕК+ для того, чтобы увеличить поставки нефти для компенсации значительного роста цен на бирже.
Приобретенное Украиной у Турции вооружение перестает быть турецким, поэтому Украина должна перестать использовать название страны в этом контексте, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах G20.
По меньшей мере 17 человек, по обновленным данным, пострадали в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда в городе Тёфу (префектура Токио) на одной из линий железнодорожной компании Keio.
Детали подписанного соглашения с «Газпромом» остаются в секрете, но известно, что контракт заключен на пять лет и предусматривает аудит 700-миллионного долга Молдавии перед Россией за предыдущие поставки.