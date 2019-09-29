Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.

Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Космос Утвержден проект миссии Europa Clipper Американские эксперты сообщили, что космическое агентство США утвердило эскизный проект межпланетной миссии Europa Clipper, в рамках которого планируют исследовать поверхность спутника Юпитера Европы.

Кино В российский прокат возвращается фильм «Терминатор-2: Судный день» В российский прокат возвращается фильм «Терминатор-2: Судный день». Он появится в кинотеатрах с 24 октября.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Технологии Оборудование для надежного Рунета начали монтировать на Урале Оборудование для надежного Рунета начали монтировать на Урале. Оно предназначено для блокировки сайтов и сервисов, запрещенных в России.

Космос Составлен рейтинг самых крупных вулканов Солнечной системы Группа экспертов использовала данные космических аппаратов и составила рейтинг самых крупных вулканов Солнечной системы.

Космос Илон Маск представил корабль для полётов на Марс Илон Маск представил космический корабль, который сможет доставлять людей на Марс.

Политика Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Общество В МЧС России разрешили курить на балконах МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.

Происшествия Почти 70 человек спасли и эвакуировали на пожаре в Чите Пожарные спасли 32 человека и эвакуировали 35 человек из горящего многоквартирного дома в Чите.

Общество Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.

Армия и оружие Российская армия получила новые танки Т-90М Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Политика У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги» Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.

Общество Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Гаджеты Банки тестируют новый способ платежей Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".

Футбол Павел Мамаев перешел в «Ростов» Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.

Политика Разведка США тайно упростила требования к жалобам осведомителей Разведка США тайно отменила требование, по которому осведомители в своих жалобах обязаны излагать информацию, полученную только из первых рук.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.