Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.

Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления

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