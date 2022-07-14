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Bloomberg сообщил об ухудшении прогноза по инфляции в Евросоюзе из-за Украины

Европейская комиссия ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине.
Газета.Ru
Согласно обновленным ожиданиям, восстановление ВВП после пандемии коронавируса будет слабее, а инфляция вырастет больше, чем ожидалось ранее.
РБК
По данным Bloomberg, Еврокомиссия ожидает, что ВВП еврозоны в этом году вырастет на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% (в предыдущем прогнозе — на 2,3%).
РБК
Инфляция в этом году составит 7,6% (в предыдущем варианте прогноза ожидался рост до 6,1%), в 2023-м — 4% (по сравнению с 2,7%, ожидавшимися ранее).
Евразия Daily

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Агентство Bloomberg: экономический прогноз еврозоны ухудшен из-за Украины
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