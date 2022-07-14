Газета.RuBloomberg сообщил об ухудшении прогноза по инфляции в Евросоюзе из-за УкраиныЕвропейская комиссия ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине.Газета.RuСогласно обновленным ожиданиям, восстановление ВВП после пандемии коронавируса будет слабее, а инфляция вырастет больше, чем ожидалось ранее.РБКПо данным Bloomberg, Еврокомиссия ожидает, что ВВП еврозоны в этом году вырастет на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% (в предыдущем прогнозе — на 2,3%).РБКИнфляция в этом году составит 7,6% (в предыдущем варианте прогноза ожидался рост до 6,1%), в 2023-м — 4% (по сравнению с 2,7%, ожидавшимися ранее).Евразия DailyЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняФАНВечерняя МоскваПолитическая ЭкспертизаOAnewsНародные новостиРБКПодробнее о событииАгентство Bloomberg: экономический прогноз еврозоны ухудшен из-за УкраиныЭкономика сегодня02:30ЕК ухудшила экономический прогноз для еврозоны из-за спецоперации на УкраинеОреанда-Новости02:19Bloomberg узнал об ухудшении прогноза по инфляции в Евросоюзе из-за УкраиныВ Татарстане21:14Bloomberg сообщил об ухудшении прогноза по инфляции в Евросоюзе из-за УкраиныГазета.Ru01:46Bloomberg разузнал об ухудшении прогноза по инфляции в ЕС из-за УкраиныNVL21:18Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз ЕС из-за УкраиныФАН02:16Bloomberg узнал об ухудшении прогноза по инфляции в ЕС из-за УкраиныРБК20:10Показать ещёОценить99Поделиться