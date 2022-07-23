ПРАЙМBloomberg сообщил об увеличении поставок нефти из Саудовской Аравии и Ирака в ЕвропуСаудовская Аравия и Ирак наращивают поставки своей нефти в Европу, замещая российские поставки, передает Bloomberg.ПРАЙМКак отмечает агентство, в первые три недели июля по трубопроводу поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные в аналогичный период прошлого года.ТАССИрак, в отличие от Саудовской Аравии, поставляет нефть на европейский рынок только морским путем.ТАССТам нефть снова отгружается на танкеры и направляется покупателям из Европы.ТАССЧитать далееСвернутьКапитал страныКапитал страныВятка-На-СетиИА Красная ВеснаПятый каналРидусРБК ИнвестицииREGNUMРоссийская газетаЭкономика сегодняКомсомольская правдаПолитРоссияНТВАбзацФАНГазета.RuАргументы и ФактыРЕН ТВТК ЗвездаВечерняя МоскваПодробнее о событииАгентство Bloomberg заявило о росте экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака в ЕвропуLenta.ruвчера в 22:00Bloomberg: Ирак и Саудовская Аравия наращивают поставки нефти в ЕвропуRT на русскомвчера в 20:00Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак наращивают экспорт нефти в ЕвропуТАССвчера в 17:55Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак увеличивают поставки нефти на европейский рынокКомсомольская правдавчера в 19:34Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в ЕвропуРоссийская газетавчера в 19:20Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти на европейский рынокМосковский Комсомолецвчера в 18:48Агентство Bloomberg сообщило о росте экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака в ЕвропуРИА Новостивчера в 19:56Показать ещёОценить1,3KПоделиться