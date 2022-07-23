Будьте в Плюсе

Bloomberg сообщил об увеличении поставок нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу

Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки своей нефти в Европу, замещая российские поставки, передает Bloomberg.
ПРАЙМ
Как отмечает агентство, в первые три недели июля по трубопроводу поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные в аналогичный период прошлого года.
ТАСС
Ирак, в отличие от Саудовской Аравии, поставляет нефть на европейский рынок только морским путем.
ТАСС
Там нефть снова отгружается на танкеры и направляется покупателям из Европы.
ТАСС

Подробнее о событии

Агентство Bloomberg заявило о росте экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу
Lenta.ruвчера в 22:00
Bloomberg: Ирак и Саудовская Аравия наращивают поставки нефти в Европу
RT на русскомвчера в 20:00
Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак наращивают экспорт нефти в Европу
ТАССвчера в 17:55
Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак увеличивают поставки нефти на европейский рынок
Комсомольская правдавчера в 19:34
Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу
Российская газетавчера в 19:20
Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти на европейский рынок
Московский Комсомолецвчера в 18:48
Агентство Bloomberg сообщило о росте экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу
РИА Новостивчера в 19:56

Интересное

Глава Госдепа Блинкен: США осуждают обстрел порта Одессы

Власти США осуждают удар по порту Одессы и возлагают ответственность за Россию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.
РБК23:37

Politico: в Донбассе погибли четверо наемников из США, Канады и Швеции

В ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне Киева.
Известия00:38

АВТОВАЗ может начать продажи ограниченной партии обновленной LADA Vesta

АВТОВАЗ в ближайшее время может начать отгрузку дилерам автомобилей обновленной LADA Vesta.
Автостат22 июля в 09:30

Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок из-за дождей

Уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к опасным отметкам из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации города.
РИА Новостивчера в 16:46

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности.
Коммерсантъ23:35

Поклонники восхитились внешностью повзрослевшей звезды «Сватов» Эндерс

Актриса Ульяна Эндерс играла роль Жени в первых двух сезонах сериала «Сваты». Поклонники восхитились внешностью повзрослевшей артистки.
Слово и Деловчера в 13:54

Юрист Кудерко предупредила о штрафе за чтение чужих личных сообщений в переписке

За нарушение тайны личной переписки —непоколебимой конституционной гарантией каждого — полагается штраф.
РИА Новости19:15

Бывший министр Греции Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права»

Экс-министр энергетики Греции и бывший лидер левой греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права».
Lenta.ru20:59

Spectator: Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа, написала в статье для журнала Spectator Катя Хойер.
РИА Новости19:00

Эксперт Дайнеко: односложные категоричные ответы помогут защититься от мошенников

"Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично", - пояснила Дайнеко.
Газета.Ru00:03