Чтобы подготовиться к подобному сценарию, Еврокомиссия задумала рекомендовать дополнительные меры, которые регион может принять для сокращения потребления газа и снижения расходов для предприятий и населения.
После завершения специальной операции на Украине у российского президента Владимира Путина есть три пути, пишет обозреватель американской газеты The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах (David Lingelbach).
Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов с помощью военизированных структур украинских неонацистских группировок наладил хищение и сбыт в Европу оружия, которое Киев получает от западных государств, утверждает бывший депутат Верховной рады Илья Кива.