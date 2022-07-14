РБКBloomberg сообщил о мерах ЕС в случае прекращения поставок газа из РоссииЕвропейский союз запланировал ряд экстренных мер на случай, если Россия прекратит поставки газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.РБКЧтобы подготовиться к подобному сценарию, Еврокомиссия задумала рекомендовать дополнительные меры, которые регион может принять для сокращения потребления газа и снижения расходов для предприятий и населения.Lenta.ru"Своевременное принятие решений может на одну треть снизить влияние внезапного перебоя в поставках", - говорится в проекте документа.ТАССЕврокомиссия считает, что "ситуация с газом в ЕС находится на критическом этапе".ТАССЧитать далееСвернутьiReactoriReactorПрофильГазета.RuРосбалтRuposters.ruМордовМедиаYakutsk.ruСпортКПНовые ИзвестияПолитика СегодняИзвестияИнвест-ФорсайтПодробнее о событииЕвросоюз разрабатывает меры на случай резкой остановки поставок газа из РоссииНовые Известиявчера в 09:54Bloomberg: Еврокомиссия назвала ситуацию с газом в ЕС критическойИзвестиявчера в 10:30Bloomberg: Еврокомиссия разработала план на случай полного отключения поставок газа из РоссииФонтанка.Рувчера в 10:18ЕС разработает срочные меры на случай остановки поставок газа из РоссииПрофильвчера в 10:58ЕС разработает срочные меры на случай внезапного прекращения поставок газа из РФИнтерфаксвчера в 09:12Bloomberg: Еврокомиссия разработала план на случай прекращения поставок газа из РоссииLenta.ruвчера в 09:07Bloomberg: ЕС примет экстренные экономические меры при прекращении поставок газа из РФТАССвчера в 09:04Показать ещёОценить89Поделиться