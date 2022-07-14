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Bloomberg сообщил о мерах ЕС в случае прекращения поставок газа из России

Европейский союз запланировал ряд экстренных мер на случай, если Россия прекратит поставки газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.
РБК
Чтобы подготовиться к подобному сценарию, Еврокомиссия задумала рекомендовать дополнительные меры, которые регион может принять для сокращения потребления газа и снижения расходов для предприятий и населения.
Lenta.ru
"Своевременное принятие решений может на одну треть снизить влияние внезапного перебоя в поставках", - говорится в проекте документа.
ТАСС
Еврокомиссия считает, что "ситуация с газом в ЕС находится на критическом этапе".
ТАСС

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