Чтобы подготовиться к подобному сценарию, Еврокомиссия задумала рекомендовать дополнительные меры, которые регион может принять для сокращения потребления газа и снижения расходов для предприятий и населения.
Курды намерены просить российскую сторону о защите вооружённых формирований Высшего курдского совета в связи с готовящейся атакой Турции на север Сирии, сообщил один из лидеров Отряда народной самообороны (YPG) Ильхам Ахмед.
Несколько евродипломатов считают, что ЕК неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, пишет газета Financial Times.