Американская разведка, которой в прошлом месяце поделились с европейскими союзниками, показала, что Россия, возможно, планирует вторжение в Украину уже в следующем месяце с участием до 175 тыс. военнослужащих.
Французская газета Le Figaro опубликовала статью, посвященную "обеспокоенности" главы МИД Германии Анналены Бербок из-за обещаний Владимира Путина предпринять "адекватные ответные военно-технические меры" в случае проведения Западом агрессивной политики.
Позитивная оценка Россия позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Отвечая на вопрос, можно ли было после распада Советского Союза выстроить отношения с Вашингтоном в другом ключе без ущерба для России, Горбачев напомнил, что этот процесс ослабил страну, вызвав "коллапс экономики, хаос".