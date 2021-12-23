Будьте в Плюсе

Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, сообщил Bloomberg
 со ссылкой на спутниковые снимки.
Коммерсантъ
В публикации утверждается, что в настоящее время РФ имеет 122 тысячи военнослужащих в пределах 200 километров от границы.
РЕН ТВ
Американская разведка, которой в прошлом месяце поделились с европейскими союзниками, показала, что Россия, возможно, планирует вторжение в Украину уже в следующем месяце с участием до 175 тыс. военнослужащих.
Интерфакс
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.
Life.ru

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной
Интерфакс20:14
Bloomberg: РФ продолжает наращивать войска у границы с Украиной
URA.Ru16:53
Bloomberg: Россия продолжает наращивать военную технику у границы с Украиной
RT на русском18:11
Bloomberg: Россия продолжает стягивать военную технику на границу с Украиной
РБКвчера в 15:53
Bloomberg: Россия продолжает стягивать технику и наращивать войска на границе с Украиной
Lenta.ru19:22
Bloomberg: ВС России наращивают вооружение у границы с Украиной
ГЛАС.RUвчера в 10:28
Bloomberg: Россия готовит стремительное вторжение на Украину
ИноСМИвчера в 07:23

Интересное

Телескоп Джеймс Уэбб против Хаббла: в чем разница в изображениях?

Телескоп Джеймса Уэбба часто называют заменой или преемником Хаббла.
Новая Наука21 декабря в 12:16

Читатели Le Figaro посоветовали главе МИД ФРГ Бербок думать об энергетике, а не об Украине

Французская газета Le Figaro опубликовала статью, посвященную "обеспокоенности" главы МИД Германии Анналены Бербок из-за обещаний Владимира Путина предпринять "адекватные ответные военно-технические меры" в случае проведения Западом агрессивной политики.
РИА Новости18:04

Авиаполк в Красноярском крае получил пять перехватчиков МиГ-31БМ

Партия истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступила в этом году в Центральный военный округ.
ТК Звездавчера в 02:59

НАСА показало полет кометы Леонарда из космоса

Камера SoloHI, установленная на борту автоматического космического аппарата Solar Orbiter, с 17 по 19 декабря 2021 года сделала несколько снимков, на которых зафиксирована комета C/2021 A1 (Леонарда).
Хайтек22 декабря в 06:16

Посол США Салливан заявил о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности

Позитивная оценка Россия позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
РИА Новости16:50

Экс-президент СССР Горбачев заявил, что поддерживает диалог России и США по безопасности

Отвечая на вопрос, можно ли было после распада Советского Союза выстроить отношения с Вашингтоном в другом ключе без ущерба для России, Горбачев напомнил, что этот процесс ослабил страну, вызвав "коллапс экономики, хаос".
РИА Новости19:56

Nature Astronomy: 70 планет-изгоев замечены дрейфующими в космосе без звезды

Ранее ГЛАС писал о том, что обнаруженный исследователями в космосе ещё десятилетия назад загадочный объект, как теперь оказалось, вполне мог быть таинственной девятой планетой.
ГЛАС.RUвчера в 04:43

В саратовском областном клиническом онкодиспансере рассказали об основных симптомах рака

Третичная профилактика Включает в себя детальное наблюдение за гражданами, которые уже перенесли злокачественное новообразование.
Версия-Саратоввчера в 07:48

ПСВ выиграл у «Гоу Эхед Иглс» и вернулся на первое место в Эредивизи

ПСВ с 43 очками вернулся на первое место в турнирной таблице Эредивизи, опередив на 1 очко «Аякс». У «Гоу Эхед Иглс» 21 очко и 11-я позиция.
Sport24.ruвчера в 14:47