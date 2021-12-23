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Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, сообщил Bloomberg
 со ссылкой на спутниковые снимки.
Коммерсантъ
Как отмечает Jane's, на снимках запечатлено небольшое количество военных, но компания считает, что при необходимости российские власти смогут оперативно направить в регион подкрепление.
РБК
Киев накануне сообщал, что у госграниц с Украиной замечено «около 52 батальонных тактических групп» вооруженных сил России.
Коммерсантъ
Однако российская сторона продолжает отрицать подготовку к военному вторжению, объясняя перемещение войск внутри своих границ защитой от расширения НАТО.
ГЛАС.RU

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Bloomberg сообщило о наращивании российских войск на границе с Украиной
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