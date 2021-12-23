КоммерсантъBloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с УкраинойРоссия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, сообщил Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.КоммерсантъОднако Совет национальной безопасности и обороны Украины оценивает численность российских военнослужащих на украинской границе в 122 тысячи человек.Lenta.ruАмериканская разведка, которой в прошлом месяце поделились с европейскими союзниками, показала, что Россия, возможно, планирует вторжение в Украину уже в следующем месяце с участием до 175 тыс. военнослужащих.ИнтерфаксЛайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.Life.ruЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникРЕН ТВИАНЕДLife.ruЦентральная Служба НовостейГЛАС.RUВоенное делоТелеканал 360°ИноСМИРосбалтVSE42.RUИзвестияВечерняя МоскваГазета.RuRT на русскомREGNUMКомсомольская правдаФАНПодробнее о событииBloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с УкраинойИнтерфакс20:14Bloomberg: ВС России наращивают вооружение у границы с УкраинойГЛАС.RUвчера в 10:28Bloomberg: Россия продолжает наращивать военную технику у границы с УкраинойRT на русском18:11Bloomberg: Россия продолжает стягивать военную технику на границу с УкраинойРБКвчера в 15:53Bloomberg: РФ продолжает наращивать войска у границы с УкраинойURA.Ru16:53Bloomberg: Россия продолжает стягивать технику и наращивать войска на границе с УкраинойLenta.ru19:22Bloomberg: Россия готовит стремительное вторжение на УкраинуИноСМИвчера в 07:23Показать ещёОценить465Поделиться