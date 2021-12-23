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Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, сообщил Bloomberg
 со ссылкой на спутниковые снимки.
Коммерсантъ
Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины оценивает численность российских военнослужащих на украинской границе в 122 тысячи человек.
Lenta.ru
Американская разведка, которой в прошлом месяце поделились с европейскими союзниками, показала, что Россия, возможно, планирует вторжение в Украину уже в следующем месяце с участием до 175 тыс. военнослужащих.
Интерфакс
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.
Life.ru

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной
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