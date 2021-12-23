КоммерсантъBloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с УкраинойРоссия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, сообщил Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.КоммерсантъНа снимках якобы видно, что с ноября к границе Украины были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.ИнтерфаксКак отмечает Jane's, на снимках запечатлено небольшое количество военных, но компания считает, что при необходимости российские власти смогут оперативно направить в регион подкрепление.РБКВ конце октября агентство Associated Press и издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия якобы готовится вторгнуться на территорию Украины в первые недели 2022 года.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВИАНЕДГЛАС.RUИноСМИТелеканал 360°Газета.RuВечерняя МоскваПодробнее о событииBloomberg: Россия продолжает стягивать технику и наращивать войска на границе с УкраинойLenta.ru19:22Bloomberg: Россия продолжает наращивать военную технику у границ с УкраинойRT на русском18:11Bloomberg: Россия продолжает стягивать военную технику на границу с УкраинойРБКвчера в 15:53Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с УкраинойКоммерсантъ17:26Bloomberg: РФ продолжает наращивать войска у границы с УкраинойURA.Ru16:53Bloomberg: ВС России наращивают вооружение у границы с УкраинойГЛАС.RUвчера в 10:28Bloomberg: Россия готовит стремительное вторжение на УкраинуИноСМИвчера в 07:23Показать ещёОценить130Поделиться