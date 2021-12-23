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Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, сообщил Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.
Коммерсантъ
На снимках якобы видно, что с ноября к границе Украины были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.
Интерфакс
Как отмечает Jane's, на снимках запечатлено небольшое количество военных, но компания считает, что при необходимости российские власти смогут оперативно направить в регион подкрепление.
РБК
В конце октября агентство Associated Press и издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия якобы готовится вторгнуться на территорию Украины в первые недели 2022 года.
Lenta.ru

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