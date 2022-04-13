Индия находится под давлением стран, включая США, требующих прекратить импорт российских энергоносителей, чтобы лишить РФ доходов для поддержания экономики и финансирования операции на Украине, напоминает СМИ.
Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии обычно закупают спотовую нефть на открытых тендерах, на которых потенциальные продавцы представляют свои интересы вместе с подробной информацией о типе нефти, объеме, цене и других условиях предложения.
По информации трейдеров, что любой, кто сможет отгрузить Urals по ценам, близким к сниженным европейским предложениям, получит прибыль от $10 до $20/барр. при продаже в Индию, после учета фрахта, страхования и других расходов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «уродцами» тех представителей украинской власти, кто хочет выбить показания из главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Годовой уровень инфляции, зафиксированный в Великобритании в марте, достиг 7%, что является наивысшим значением с марта 1992 года, когда этот показатель составил 7,1%. Об этом говорится в докладе, опубликованном в среду Национальной статистической службой Соединенного Королевства.
Власти Кипра приняли решение лишить гражданства страны четырех российских предпринимателей — Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей, сообщает крупнейшая кипрская газета Phileleftheros.
«Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск шестью крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины», – говорится в комментарии ведомства.