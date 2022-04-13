Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии обычно закупают спотовую нефть на открытых тендерах, на которых потенциальные продавцы представляют свои интересы вместе с подробной информацией о типе нефти, объеме, цене и других условиях предложения.
Индия находится под давлением стран, включая США, требующих прекратить импорт российских энергоносителей, чтобы лишить РФ доходов для поддержания экономики и финансирования операции на Украине, напоминает СМИ.
По информации трейдеров, что любой, кто сможет отгрузить Urals по ценам, близким к сниженным европейским предложениям, получит прибыль от $10 до $20/барр. при продаже в Индию, после учета фрахта, страхования и других расходов.
26 ноября 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что госкорпорация приступила к созданию спутниковой системы "Сфера", а за неделю до этого глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сказал, что получены первые средства на реализацию проекта.