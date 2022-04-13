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Bloomberg сообщил о недовольстве индийских НПЗ ценой покупки российской нефти

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии обычно закупают спотовую нефть на открытых тендерах, на которых потенциальные продавцы представляют свои интересы вместе с подробной информацией о типе нефти, объеме, цене и других условиях предложения.
Интерфакс
Индия находится под давлением стран, включая США, требующих прекратить импорт российских энергоносителей, чтобы лишить РФ доходов для поддержания экономики и финансирования операции на Украине, напоминает СМИ.
Интерфакс
Отсутствие скидок особенно раздражает переработчиков, поскольку ситуация на Украине подняла цены на сырье, что добавило инфляционных опасений беднейшему крупному импортеру нефти.
Lenta.ru
По информации трейдеров, что любой, кто сможет отгрузить Urals по ценам, близким к сниженным европейским предложениям, получит прибыль от $10 до $20/барр. при продаже в Индию, после учета фрахта, страхования и других расходов.
Интерфакс

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о недовольстве индийских НПЗ ценой покупки российской нефти
Интерфакс05:07
Bloomberg: НПЗ Индии пожаловались на стоимость российской нефти
Газета.Ru08:15
Bloomberg: переработчики в Индии возмущены отсутствием скидок на нефть из России
Lenta.ru07:30
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