13 июня первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Соединенные Штаты Америки ежемесячно будут предоставлять Украине приблизительно $1,5 млрд в качестве поддержки работы правительства.
Американский Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC), который объединяет 13 западных банков и управляющих активами, обратился в Минфин США с просьбой временно разрешить торговлю российскими активами, чтобы инвесторы, «которые сделали ставку на дефолт Москвы, могли получить причитающуюся им сумму», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Российские военные обнаружили в одном из взятых под контроль населенных пунктов Харьковской области склад с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin и управляемыми ракетными комплексами NLAW, сообщило Минобороны.