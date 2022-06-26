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Bloomberg сообщил о нескольких часах до дефолта России

Россия находится в нескольких часах от дефолта, пишет
 Bloomberg.
РБК
В апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи.
РБК
Силуанов сказал: «И дальше будем платить в рублях с конвертацией в валюту».
Московский Комсомолец
Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что считать грядущее событие дефолтом нельзя, потому как Москва делает все, «чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов».
Компания

Подробнее о событии

Bloomberg заявил о нескольких часах до дефолта в России
Lenta.ru08:36
Агентство Bloomberg заявило, что до дефолта России осталось несколько часов
Евразия Daily08:50
Bloomberg: России осталось до дефолта несколько часов
Московский Комсомолец08:49
Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта по внешним обязательствам
РЕН ТВ08:51
Bloomberg сообщил о нескольких часах до дефолта России
РБК07:21
Bloomberg заявил о нахождении России «в часах» от дефолта
Forbes05:41
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Profinance.ru24 июня в 07:04

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