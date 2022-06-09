В конце апреля Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) временно приостановило публикацию статистики грузооборота российских морских портов, чтобы избежать «дополнительных потенциальных рисков».
Товарооборот между Россией и странами БРИКС по итогам I квартала 2022 года вырос на 38% по сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе 12-й встречи министров экономики и внешней торговли стран БРИКС.
Сразу несколько российских банков объявили о введении комиссии за хранение средств на валютных счетах вслед за Тинькофф Банком и Райффайзенбанком, сообщает Frank Media со ссылкой данные «Мониторинга тарифов» Frank RG.