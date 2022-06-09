Будьте в Плюсе

Bloomberg сообщил о падении контейнерного импорта в Россию на 60%

Морские перевозки в Россию значительно сократились с конца февраля, сообщает Bloomberg.
РБК
По подсчетам агентства, среднее количество контейнеровозов в российских водах сократилось на 60% по сравнению с ноябрьскими пиковыми значениями.
РБК
Согласно подсчетам агентства, поставки в Россию от торговых партнеров, на долю которых в 2021 году приходилась почти половина импорта, в апреле сократились примерно на 40% в годовом выражении.
Forbes
В конце апреля Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) временно приостановило публикацию статистики грузооборота российских морских портов, чтобы избежать «дополнительных потенциальных рисков».
РБК

Подробнее о событии

В России значительно сократился контейнерный импорт — Bloomberg
ИА Красная Весна15:25
Контейнерный импорт в РФ упал на 60%
АБН14:58
Bloomberg сообщил о падении контейнерного импорта в Россию на 60%
РБК14:31
Контейнерный импорт в Россию упал на 60% после начала «спецоперации»
Forbes09:13

Интересное

Путин отменил обязательную продажу половины валютной выручки экспортерами

Президент России Владимир Путин отменил своим указом требование об обязательной продаже 50% валютной выручки.
Коммерсантъ07:04

Telegraph: пищевая промышленность Британии на грани коллапса из-за санкций против России

Британская пищевая промышленность оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций, пишет газета The Telegraph.
РИА Новости15:28

Цены на газ в Европе резко выросли из-за пожара на СПГ-заводе в США

Спотовые цены на газ в Европе 9 июня демонстрируют значительный рост на фоне пожара на заводе по выпуску сжиженного природного газа (СПГ) в США.
Ведомости09:09

Тинькофф банк с 23 июня введет комиссию за обслуживание валютных счетов

Тинькофф банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте, говорится в сообщении банка в официальном телеграм-канале в четверг.
Интерфакс04:13

Foreign Policy: американцев предупредили о росте цен на нефть до 150 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти в Соединенных Штатах к началу осени достигнет 150 долларов, пишет в своей статье для журнала Foreign Policy Грегори Брю.
РИА Новости09:15

Frank Media: у российских банков на счетах расчетного депозитария зависло до €7 млрд

На счетах Национального расчетного депозитария (НРД) остаются заблокированными €4,5–7 млрд российских банков, сообщили источники Frank Media.
Коммерсантъ14:09

МТС направила JPMorgan Chase заявление о прекращении программы АДР с 13 июля

ПАО "МТС" направило в банк-депозитарий JPMorgan Chase заявление о прекращении с 13 июля депозитарного соглашения в рамках программы АДР, говорится в сообщении компании.
Интерфакс13:06

РБК: в российских банках в 2023 году могут появиться банкоматы отечественного производства

Крупнейшие кредитные организации планируют заменить банкоматы иностранных производителей, ушедших с российского рынка, устройствами с отечественным процессором "Эльбрус" в следующем году.
ТАСС05:29

Bloomberg: компания российского бизнесмена станет инвестором в сделке Маска с Twitter

Дубайский венчурный фонд Vy Capital, принадлежащий российскому бизнесмену Александру Тамасу, инвестировал $700 млн в сделку американского предпринимателя Илона Маска с компанией Twitter.
ТАСС05:52

Ъ: банк «Открытие» продал «Трасту» 90% акций банка «Точка»

Банк "Открытие" в марте продал банку непрофильных активов "Траст" 90% в екатеринбургском банке для предпринимателей "Точка", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ТАСС14:19

Правительство направит 9 млрд рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на докапитализацию МСП-банка правительством будет направлено 9 млрд руб. Средства пойдут в том числе на расширение эскпресс-кредитования бизнеса.
Коммерсантъ07:47

Минфин внес в правительство законопроект о государственном регулировании табачного рынка

Минфин внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка. Об этом говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости05:37

Товарооборот России со странами БРИКС в I квартале 2022 года вырос на 38%

Товарооборот между Россией и странами БРИКС по итогам I квартала 2022 года вырос на 38% по сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе 12-й встречи министров экономики и внешней торговли стран БРИКС.
ТАСС13:04

Zara и Massimo Dutti могут повысить цены после возвращения на рынок России

Цены на товары испанской группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) могут вырасти в случае возвращения на российский рынок.
Газета.Ru04:01

Российские банки начали массово вводить комиссию за хранение валюты

Сразу несколько российских банков объявили о введении комиссии за хранение средств на валютных счетах вслед за Тинькофф Банком и Райффайзенбанком, сообщает Frank Media со ссылкой данные «Мониторинга тарифов» Frank RG.
Forbes13:14