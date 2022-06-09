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Bloomberg сообщил о падении контейнерного импорта в Россию на 60%

Морские перевозки в Россию значительно сократились с конца февраля, сообщает Bloomberg.
РБК
По подсчетам агентства, среднее количество контейнеровозов в российских водах сократилось на 60% по сравнению с ноябрьскими пиковыми значениями.
РБК
Публикация статистики грузооборота российских морских портов была прекращена в апреле.
Компания
Как отмечает Bloomberg, крупные контейнерные компании - Maersk, CGM и Hapag-Lloyd - приостановили работу с Россией вскоре после начала в феврале специальной военной операции на Украине.
ТАСС

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