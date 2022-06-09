РБКBloomberg сообщил о падении контейнерного импорта в Россию на 60%Морские перевозки в Россию значительно сократились с конца февраля, сообщает Bloomberg.РБКПо подсчетам агентства, среднее количество контейнеровозов в российских водах сократилось на 60% по сравнению с ноябрьскими пиковыми значениями.РБКПубликация статистики грузооборота российских морских портов была прекращена в апреле.КомпанияКак отмечает Bloomberg, крупные контейнерные компании - Maersk, CGM и Hapag-Lloyd - приостановили работу с Россией вскоре после начала в феврале специальной военной операции на Украине.ТАССЧитать далееСвернутьРБКРБКИА Красная ВеснаЭкономика сегодняФАНПрофильАБНРЕН ТВРосбалтПодробнее о событииBloomberg сообщил о сокращении объема контейнерного импорта в РФ на 60%Московский Комсомолец19:57Bloomberg зафиксировал значительное сокращение контейнерного импорта в РоссиюФАН17:51Контейнерный импорт в Россию упал на 60% после начала «спецоперации»Forbesвчера в 09:13Bloomberg: объем контейнерного импорта в Россию сократился на 60%ТАССвчера в 16:48Контейнерный импорт в РФ упал на 60%АБНвчера в 14:58Bloomberg сообщил о падении контейнерного импорта в Россию на 60%РБКвчера в 14:31В Bloomberg заявили, что объем контейнерного импорта в Россию упал на 60%РЕН ТВ17:12Показать ещёОценить78Поделиться