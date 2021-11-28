ВОЗ предупредила, что переболевшие могут заразиться новым штаммом COVID

В ВОЗ отмечают, что число людей с положительным результатом теста на коронавирус в ЮАР, где зафиксировали вспышку нового штамма, увеличилось, однако эпидемиологические исследования продолжаются, чтобы понять, связано ли это с «омикроном» или же на это повлияли другие факторы.