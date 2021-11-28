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Bloomberg сообщил о переносе встречи ОПЕК+ из-за омикрон-варианта коронавируса

Совместный технический комитет ОПЕК и встреча министров стран ОПЕК+ перенесены из-за необходимости оценить влияние нового штамма коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов.
Коммерсантъ
Встреча техкомитета ОПЕК, которая должна была состояться 29 ноября, перенесена на 1 декабря, сообщает источник Bloomberg.
Коммерсантъ
ОПЕК+, по данным Bloomberg, может отказаться от увеличения добычи нефти в январе, одной из причин называлось распространение омикрон-штамма коронавируса.
Коммерсантъ
Россия наряду с другими государствами изменила из-за омикрон-варианта правила прибытия из ряда стран: въезд иностранцев будет ограничен, а возвращающихся в страну россиян станут дополнительно тестировать.
Коммерсантъ

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ОПЕК+ перенес техническое совещание из-за нового штамма COVID-19
ИА Красная Весна14:26
Встречу министров стран ОПЕК+ перенесли из-за омикрон-штамма коронавируса
Эхо Москвы12:32
Bloomberg сообщил о переносе встречи ОПЕК+ из-за омикрон-варианта коронавируса
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