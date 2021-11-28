Россия наряду с другими государствами изменила из-за омикрон-варианта правила прибытия из ряда стран: въезд иностранцев будет ограничен, а возвращающихся в страну россиян станут дополнительно тестировать.
Издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID, которое отслеживает частоту проявления признаков коронавируса, назвало два основных симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать пациентам после вакцинации.
В ВОЗ отмечают, что число людей с положительным результатом теста на коронавирус в ЮАР, где зафиксировали вспышку нового штамма, увеличилось, однако эпидемиологические исследования продолжаются, чтобы понять, связано ли это с «омикроном» или же на это повлияли другие факторы.