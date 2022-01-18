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Bloomberg сообщил о переводе МИД Великобритании на кризисный режим из-за России и Украины

МИД Великобритании перейдет на «кризисный режим» в связи с напряженной ситуацией в отношениях России и Украины, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источник.
Коммерсантъ
Как отмечает агентство, введение «кризисного режима» будет означать перераспределение обязанностей сотрудников ведомства для работы с Россией и Украиной, а также разработку санкций и других мер в отношении Москвы.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Отмечается, что некоторые сотрудники уже работают над мерами на случай чрезвычайных ситуаций и стратегическими коммуникациями.
РИА Новости
Западные СМИ в конце прошлого года стали писать о готовящемся вторжении России на Украину, ссылаясь на сосредоточение российских войск неподалеку от украинской границы.
РБК

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