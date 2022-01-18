КоммерсантъBloomberg сообщил о переводе МИД Великобритании на кризисный режим из-за России и УкраиныМИД Великобритании перейдет на «кризисный режим» в связи с напряженной ситуацией в отношениях России и Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.КоммерсантъКак отмечает агентство, введение «кризисного режима» будет означать перераспределение обязанностей сотрудников ведомства для работы с Россией и Украиной, а также разработку санкций и других мер в отношении Москвы.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентОтмечается, что некоторые сотрудники уже работают над мерами на случай чрезвычайных ситуаций и стратегическими коммуникациями.РИА НовостиЗападные СМИ в конце прошлого года стали писать о готовящемся вторжении России на Украину, ссылаясь на сосредоточение российских войск неподалеку от украинской границы.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБККомсомольская правдаГазета.RuЦарьградЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Общественная служба новостейНациональная служба новостейDiscover24AnewsПодробнее о событииБлумберг: сотрудники МИД Британии приготовились к кризисному режиму на случай эскалацииРИА Новости18:24Bloomberg сообщил о переводе МИД Великобритании на кризисный режим из-за России и УкраиныКоммерсантъ17:15Bloomberg узнал о переводе МИД Британии на кризисный режим из-за РоссииРадио Маяквчера в 14:35Bloomberg: МИД Великобритании готов перейти на кризисный режим из-за «российской агрессии»Lenta.ru17:40Британскому МИД поручили подготовиться к «кризисному» режиму работы из-за угрозы вторжения России в УкраинуДождьвчера в 14:28Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентBloomberg: Великобритания переводит МИД в кризисный режим из-за ситуации с Россией и УкраинойПолит.рувчера в 14:06Bloomberg: МИД Британии перейдет на кризисный режим из-за напряженности вокруг УкраиныРБКвчера в 13:41Показать ещёОценить48Поделиться