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Bloomberg сообщил о подготовке ЕС санкций против российских портов и судов

Правительства стран, входящих в Евросоюз, завершают подготовку новых антироссийских санкций, сообщили источники Bloomberg
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Ямал-Медиа
Страны Евросоюза готовят новые санкции в отношении России, которые могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов, сообщил Bloomberg.
Взгляд.ру
По предварительным данным, ввести ограничения против РФ планируют уже во вторник, 8 марта.
Life.ru
Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Bloomberg: Евросоюз готовит новые санкции против России
URA.Ru08:07
Bloomberg сообщил о подготовке ЕС санкций против российских портов и судов
Интерфакс07:45
Bloomberg: Евросоюз готовит новые санкции против России
Комсомольская правда07:35
Bloomberg: новые санкции ЕС против России могут затронуть порты, суда и военные технологии
РИА Новости07:24
Bloomberg: ЕС готовит новые санкции против России
Газета.Ru07:14
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