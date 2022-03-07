Страны Евросоюза готовят новые санкции в отношении России, которые могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов, сообщил Bloomberg.
Руководители профильных комитетов Палаты представителей и Сената Конгресса США достигли согласия по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией.
"Единая Россия" предложила национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.