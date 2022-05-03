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Bloomberg сообщил о получении держателями евробондов выплат от России

До начала апреля, несмотря на опасения относительно невозможности проводить валютные выплаты по суверенным еврооблигациям на фоне заморозки части международных резервов России, Минфин не испытывал проблем с такими платежами.
Интерфакс
По данным источников агентства, основные международные клиринговые организации получили и обработали платежи по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042".
Интерфакс
Следующие платежи по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая.
Lenta.ru
Международные рейтинговые агентства заявляли, что выплаты в рублях по валютному долгу будут означать для России дефолт.
Интерфакс

Подробнее о событии

Bloomberg: держатели евробондов получили выплаты от России
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Bloomberg заявил о получении держателями евробондов выплат от России
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Bloomberg рассказал о получении держателями евробондов выплат от России
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