До начала апреля, несмотря на опасения относительно невозможности проводить валютные выплаты по суверенным еврооблигациям на фоне заморозки части международных резервов России, Минфин не испытывал проблем с такими платежами.
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер призвал выдворить посла Украины в Берлине Андрея Мельника после того, как тот назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой».
Нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее - в январе США приступили к организации поставок вооружения на Украину, однако решение российского президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции на украинской территории смогло предотвратить "огромную трагедию", считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Российское правительство запускает программу льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов, ожидается, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. таких кредитов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на оперативном совещании со своими заместителями.