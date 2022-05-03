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Bloomberg сообщил о получении держателями евробондов выплат от России

Платежи по долларовым евробондам Минфина «Россия-2022» и «Россия-2042» в валюте выпуска, то есть в долларах, дошли до банков-кастодианов, рассказали
 агентству Bloomberg три инвестора, пожелавших остаться неизвестными.
Frank Media
В публикации отмечается, что перевод на сумму $650 миллионов "запутался в широкомасштабных санкциях", но средства дошли до адресатов за 11 часов до истечения крайнего срока погашения.
Газета.Ru
Следующие платежи по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая.
Lenta.ru
В начале марта ведомство разрешило России обслуживать долговые платежи по суверенным еврооблигациям до 25 мая.
РБК

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