Из-за действий батальона Азов (признан в России экстремистским и запрещен) на заводе «Азовсталь» вынуждены укрываться более 150 мирных жителей и сотни раненых, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США распространили инструкции на русском языке, разъясняющие, как можно связаться с ними в сети, американская сторона рассчитывает активизировать вербовку россиян в свете специальной военной операции РФ на Украине.
Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.