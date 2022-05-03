РБКBloomberg сообщил о получении держателями евробондов выплат от РоссииРоссийские долларовые платежи по двум облигациям дошли до получателей-инвесторов, тем самым страна избежала дефолта, передает Bloomberg.Радио SputnikРоссия с зазором в 11 часов избежала дефолта по евробондам, сократив местные резервы в американской валюте, 3 мая сообщил Bloomberg.Фонтанка.РуАгентство подчеркивает, что крупные международные клиринговые палаты получили и обработали платежи по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.Газета.RuСледующие платежи по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuФАНFrank MediaИА Красная ВеснаПодробнее о событииBloomberg: Россия смогла избежать дефолта в последний деньURA.Ruвчера в 16:06Bloomberg: Россия смогла избежать дефолта в последний деньИА SM-Newsвчера в 08:43Bloomberg сообщил о получении держателями евробондов выплат от РоссииРБКвчера в 13:43Bloomberg: Россия избежала дефолта по евробондам, но ее ждут «более серьезные препятствия»Радио Sputnikвчера в 13:33Bloomberg: Россия избежала дефолтаSmotrim.ruвчера в 12:37Bloomberg: Россия смогла оплатить еврооблигации и избежать дефолтаИА Красная Веснавчера в 13:10Bloomberg: держатели евробондов получили выплаты от РоссииМосковский Комсомолецвчера в 13:59Показать ещёОценить166Поделиться