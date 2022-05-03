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Bloomberg сообщил о получении держателями евробондов выплат от России

Российские долларовые платежи по двум облигациям дошли до получателей-инвесторов, тем самым страна избежала дефолта, передает
 Bloomberg.
Радио Sputnik
Россия с зазором в 11 часов избежала дефолта по евробондам, сократив местные резервы в американской валюте, 3 мая сообщил Bloomberg.
Фонтанка.Ру
Агентство подчеркивает, что крупные международные клиринговые палаты получили и обработали платежи по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
Газета.Ru
Следующие платежи по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая.
Lenta.ru

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