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Bloomberg сообщил о расколе в НАТО по вопросу диалога с президентом Путиным об Украине

Страны НАТО разошлись во мнении по вопросу о необходимости сохранения диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Lenta.ru
Франция и Германия настроены на сохранение каналов связи с российским лидером и полагают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с Украины.
Lenta.ru
В то же время представители Великобритании, Польши и ряда стран Восточной и Центральной Европы, кроме Венгрии, предполагают, что диалог Парижа и Берлина с Москвой контрпродуктивен и может сработать в пользу России.
Национальная служба новостей
Лидеры Великобритании, стран Балтии и большинства стран Восточной Европы призвали союзников направить в Киев больше оружия, в том числе средств ПВО.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: Страны НАТО разделились в вопросе необходимости диалога с Путиным
Национальная служба новостей05:19
Bloomberg сообщил о расколе в НАТО по вопросу диалога с президентом Путиным об Украине
Lenta.ru05:08
Bloomberg: страны НАТО разделились в вопросе необходимости диалога с Путиным по Украине
RT на русском04:22
Bloomberg сообщил о расколе НАТО по вопросу диалога с Путиным
Московский Комсомолец04:37
Bloomberg: страны НАТО разошлись во мнениях относительно диалога с РФ
News.ru04:29
Bloomberg: страны НАТО разделились в вопросе диалога с Путиным по Украине
Газета.Ru04:51
Bloomberg: мнения стран НАТО о диалоге с Путиным по урегулированию на Украине разделились
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