В то же время представители Великобритании, Польши и ряда стран Восточной и Центральной Европы, кроме Венгрии, предполагают, что диалог Парижа и Берлина с Москвой контрпродуктивен и может сработать в пользу России.
В Стамбуле начались закрытые переговоры между главой российской делегации, помощником президента России Владимиром Мединским и членом украинской делегации, главой парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давидом Арахамией, сообщает ТАСС.
Председатель парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер жестко высказался в адрес посла Украины в Германии Андрея Мельника, пишет газета Nordkurier.