Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты Россией около ста миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям и если деньги не поступят на счета, то инвесторы могут зафиксировать технический "отказ от выполнения обязательств".