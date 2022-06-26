Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты Россией около ста миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям и если деньги не поступят на счета, то инвесторы могут зафиксировать технический "отказ от выполнения обязательств".
Частный японский исследовательский институт, который специализируется на исследовании данных о неопознанных летающих объектах, обнародовал результаты анализа и изучения более 450 свидетельств, поступивших в 2018—2022 годах.