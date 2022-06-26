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Bloomberg сообщил о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочно

Лидеры G7 собираются взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на проект документа.
РИА Новости
Также, согласно проекту, страны G7 рассматривают "возможность использования доходов от пошлин для поддержки Украины".
РИА Новости
Также стало известно, что в ходе саммита G7 планируется опубликовать как минимум четыре совместных заявления.
Аргументы и Факты
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 до 28 июня в замке Эльмау в Баварии.
РИА Новости

Подробнее о событии

Страны G7 собрались оказывать бессрочную поддержку Украине
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